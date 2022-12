Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του, αλλά “αυτοκτόνησε” στο παιχνίδι στην έδρα της Βιλερμπάν και γνώρισε την ήττα με 77-75 στη 14η αγωνιστική της Euroleague.

Παρότι βρέθηκε να προηγείται και με 21 πόντους διαφορά, ο Ολυμπιακός πέτυχε μόνο 28 πόντους σε όλο το δεύτερο ημίχρονο και επέτρεψε στη Βιλερμπάν να ολοκληρώσει μία “μυθική” ανατροπή, με buzzer beater του Νουά. Οι Πειραιώτες “έπεσαν” έτσι στο 9-5 στη Euroleague, ενώ η γαλλική ομάδα συνέχισε την ανοδική της πορεία και βρέθηκε στο 6-8 στην κατάταξη.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο ματς και πήρε από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, με Βεζένκοφ και Κάνααν να “οδηγούν” την ομάδα στην επίθεση. Ο Αμερικανός έφθασε μάλιστα γρήγορα τους 8 πόντους με δύο τρίποντα και οι Πειραιώτες “πυροβόλησαν” και με Γουόκαπ και Σλούκα από μακριά, για να ξεφύγουν με 21-8 στο σκορ. Η Βιλερμπάν “απάντησε” όμως με τη σειρά της με τρίποντα και “έκλεισε” το πρώτο δεκάλεπτο με σκορ 28-18 υπέρ των “ερυθρόλευκων”.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στη δεύτερη περίοδο, όπου η άμυνά του “εγκλώβισε” πλήρως τους Γάλλους, επιτρέποντάς τους μόνο 4 πόντους στα πρώτα 7,5 λεπτά! Η διαφορά ξέφυγε έτσι και πάνω από τους 20 πόντους, αλλά η Βιλερμπάν τη “μάζεψε” στο 47-31 του ημιχρόνου.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι Πειραιώτες “ανέβασαν” ξανά τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους, αλλά η Βιλερμπάν αντέδρασε στο τελευταίο πεντάλεπτο και με ένα επιθετικό κρεσέντο, μείωσε την απόσταση από τους φιλοξενούμενους, με το σκορ να είναι 61-50 στο 30′, υπέρ της ομάδας του Μπαρτζώκα.

Η αντεπίθεση των Γάλλων συνεχίστηκε και στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Ολυμπιακό να έχει “κολλήσει” για τα καλά στην επίθεση και τη Βιλερμπάν να “πυροβολεί” από παντού, φθάνοντας τα 11/21 τρίποντα στο φινάλε. Το τελευταίο ήταν αυτό που έκρινε μάλιστα την αναμέτρηση με τον Νουά να “γράφει” το 77-75 στη λήξη του χρόνου και ενώ οι Πειραιώτες είχαν βρει φοβερή άμυνα από τον Φαλ και καλάθι προσπεράσματος από τον Λαρεντζάκη στον αιφνιδιασμό. Η Βιλερμπάν ήταν έτσι αυτή που πανηγύρισε στο τέλος, με τον Ολυμπιακό να “χαλάει” τις δύο μεγάλες νίκες το προηγούμενο 10ήμερο στη Euroleague, με ήττα από το… πουθενά στη 14η αγωνιστική.

