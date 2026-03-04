Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Ανώδυνη ήττα στη Γαλλία και πρόκριση για την ελληνική ομάδα στους τελικούς του EuroCup γυναικών

Ιστορική στιγμή για την γυναίκεια ομάδα μπάσκετ του Αθηναϊκού! Η ελληνική ομάδα άντεξε την αντεπίθεση της Βιλνέβ και παρά την ήττα με σκορ 78-70, προκρίθηκε στους τελικούς του EuroCup, έχοντας κερδίσει το πρώτο ματς με 134 πόντους!

Ο Αθηναϊκός επέστρεψε έτσι μετά από 16 χρόνια σε ευρωπαϊκό τελικό και θα βρει απέναντί του τη Μερσίν, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στις 2 Απριλίου στην Τουρκία και τον δεύτερο στις 9 Απριλίου στο Βύρωνα, όπου θα κριθεί ο τίτλος.

Ο Αθηναϊκός επέστρεψε στους τελικούς του EurCup γυναικών, διοργάνωση την οποία είχε κατακτήσει το 2010. Μάλιστα, η νυν προπονήτρια της ομάδας του Βύρωνα, Στέλλα Καλτσίδου, ήταν τότε παίκτριά της!

Να αναφέρουμε ότι η Στέλλα Καλτσίδου διεκδικεί το τρόπαιο από τη θέση της προπονήτριας, έχοντας ήδη πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου το 2024 ως κόουτς με τις Λόντον Λάιονς.

Κορυφαία της ελληνικής ομάδας -και με κρίσιμα καλάθια- ήταν η Αλέξις Πρινς! Η Αμερικανίδα είχε 24 πόντους (6/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6/8 βολές) και 9 ριμπάουντ, με την MVP του πρώτου αγώνα, Άνα Τάντιτς να προσθέτει 11 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Για την γαλλική ομάδα, πρώτη σκόρερ ήταν η Αμερίστ Άλστον με 18 πόντους, με τις Εμμανουέλε Ταχάν και Αλέξις Πέτερσον να έχουν από 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 32-32, 54-50, 78-70

Βιλνέβ (Μπεζίν): Πίτερσον 15, Τσέρι 9 (1), Μιλαπί 10, Άλστον 18 (2), Γέιλ 3 (1), Ταχάν 15 (1), Παλενλικοβα, Φαλ, Παγκέτ 8 (2)

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 5 (1), Τσινέκε 2, Ουίντερμπερν 4, Παυλοπούλου 5 (1), Μίλερ 2, Τάντιτς 11, Πρινς 24 (2), Παρκς 7 (1), Ανίγκουε 4, Χρίστοβα 6