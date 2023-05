Θυμίζει υπόθεση από ταινία του Χόλιγουντ. Η επιχείρηση “Σάντρα” της αστυνομίας στέφθηκε με επιτυχία. Μια φουσκωτή κούκλα του σεξ -αλλά και μια σειρά από κινήσεις- “βοήθησε” τις Αρχές να φτάσουν στα ίχνη των ρατσιστών οπαδών που “επιτέθηκαν” στον Βινίσιους.

Μια από τις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχθηκε ο Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης, τη φετινή σεζόν, έφερε και τη… σωστή αντίδραση από την αστυνομία της Ισπανίας. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι τέσσερις συλλήψεις που έγιναν στις 23 Μαΐου αφορούν άτομα που κατηγορούνται ότι είχαν κρεμάσει από μια γέφυρα -στις 26 Ιανουαρίου 2023- μια μαύρη κούκλα του σεξ με τη φανέλα του Βραζιλιάνου επιθετικού, μαζί με το πανό «Η Μαδρίτης μισεί την Ρεάλ».

Atletico Madrid fans have hung a Viní Jr doll with a poster saying: “Madrid hates Real.” pic.twitter.com/Ju763ryJnZ