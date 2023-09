Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος πραγματοποίησε το επόμενο βήμα στην ποδοσφαιρική του καριέρα, με την Νότιγχαμ Φόρεστ να ανακοινώνει την απόκτησή του από την Μπενφίκα.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε την απόκτηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου από την Μπενφίκα, με τον πορτιέρε της Εθνικής Ελλάδας να υπογράφει στην αγγλική ομάδα τετραετές συμβόλαιο.

Μετά από μια πενταετία στην Πορτογαλία ο 289χρονος Βλαχοδήμος αποφάσισε να αλλάξει παραστάσεις στην καριέρα του και έτσι μετακόμισε στην Premier League, έχοντας έρθει σε ρήξη νωρίτερα με τον προπονητή του στην Μπενφίνα, Ρόγκερ Σμιντ.

Συνολικά στην Μπενφίκα αγωνίστηκε σε 255 παιχνίδια εκ των οποίων στα 94 κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του.

Nottingham Forest is delighted to announce the signing of Odysseas Vlachodimos on a four-year deal ✍️#NFFC | #WelcomeOdysseas 🇬🇷 pic.twitter.com/GcjphOqqrX