Μεταγραφή στο παρά πέντε φαίνεται να προκύπτει για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Ολλανδία για λογαριασμό του Άγιαξ.

Το σήριαλ της μεταγραφής του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, φαίνεται να βαίνει προς το τέλος του, αφού Μπενφίκα και Άγιαξ φέρεται να έχουν έρθει σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Έλληνα τερματοφύλακα, με τον ”Αίαντα” να δαπανάει ένα ποσό κοντά στα 13 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.

Πλέον γίνεται αγώνας δρόμου προκειμένου να ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της μεταγραφής και η αποστολή των απαραίτητων εγγράφων, αφού η μεταγραφική περίοδος στην Ολλανδία ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (31/8).

Ajax are now closing in on Odysseas Vlachodīmos deal with Benfica. Full agreement in place and now trying to get it signed before the deadline [today, 23.59 in 🇳🇱]. 🚨⚪️🔴 #Ajax



First call August 21: Vlachodimos was main option for Ajax ⤵️ https://t.co/jlqlsQHjFq