Ο Λιονέλ Μέσι οδήγησε την Αργεντινή στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2022, σκοράροντας στη νίκη με 2-1 επί της Αυστραλίας, αλλά η αποθέωση προς το πρόσωπό του φαίνεται ότι έκανε έξαλλο τον προσωπικό φίλο του Κριστιάνο Ρονάλντο, Πιρς Μόργκαν.

Ο διάσημος Βρετανός δημοσιογράφος έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα κατά των σχολιαστών στο BBC για την υπερβολική -κατά την άποψή του- εξύμνηση του Μέσι.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μόργκαν έγραψε τα εξής: «Όλο το πάνελ του BBC κάνει σαν θαυμαστριούλες του Λιονέλ Μέσι και καταντά δουλοπρεπές. Ανησυχώ μην πάθουν τίποτα στο στούντιο. Ηρεμία, παιδιά! Έκανε ένα καλό παιχνίδι απέναντι σε μια μέτρια ομάδα. Να δούμε τι θα κάνει απέναντι σε μια καλή ομάδα».

The relentless Messi fan-girling by the whole BBC punditry team is getting excruciatingly obsequious.

Getting worried one of them might have an ‘accident’ in the studio. Calm yourselves, lads. He had a good game against an average side. See how he does against a good team.