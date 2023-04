Ο αποκλεισμός των Ντάλας Μάβερικς ακόμη και από το play in του NBA, έχει ήδη δημιουργήσει σενάρια για το μέλλον της ομάδας και των δύο αστέρων του, Καϊρί Ίρβινγκ και Λούκα Ντόντσιτς.

Οι Μάβερικς καλούνται άμεσα να πάρουν αποφάσεις, αφού το συμβόλαιο του Ίρβινγκ ολοκληρώνεται φέτος το καλοκαίρι, αλλά το μεγαλύτερο ζήτημα είναι τι θα γίνει με τον Λούκα Ντόντσιτς, αφού υπάρχουν φόβοι ότι θα ζητήσει ανταλλαγή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ESPN, άνθρωποι της ομάδας πιστεύουν ότι η ερχόμενη σεζόν είναι ουσιαστικά η τελευταία ευκαιρία για τον Μαρκ Κιούμπαν να φτιάξει μία δυνατή ομάδα γύρω από τον Σλοβένο σούπερ σταρ, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, είναι πολύ πιθανό να ζητήσει να φύγει από το Τέξας, μέσω trade.

Dallas Mavericks sources fear Luka Doncic could request a trade in summer 2024 if the team doesn’t improve significantly, per @espn_macmahon pic.twitter.com/4jwX3EPdPN