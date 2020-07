“Φωτιά” έβαλε ο ιταλικός ραδιοφωνικός σταθμός “Rai” που μετέδωσε πως ο πατέρας του σταρ της Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι, βρίσκεται στο μιλάνο και αναμένεται να ξεκινήσει επαφές με την Ίντερ για την μετεγγραφή του Αργεντινού στους “νερατζούρι”.

Στο Μιλάνο προκειμένου να δρομολογηθούν οι συζητήσεις για την ενδεχόμενη μετεγγραφή του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ, βρίσκεται ο πατέρας του Αργεντινού σταρ, που εκτελεί χρέη ατζέντη του γιου του. Το ιταλικό “Rai” μετέδωσε την είδηση, φουντώνοντας τα σενάρια που θέλουν εδώ και μήνες τον Μέσι να σκέφτεται το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2021 όταν και λήγει το συμβόλαιό του.

Σύμφωνα με τους Ιταλούς, οι συζητήσεις αναμένεται να λάβουν χώρα στις αρχές του Αυγούστου, ενώ σε αυτές αναμένεται να συμμετάσχουν τόσο ο διευθυντής της Ίντερ, Μπέπε Μαρότα, όσο και ο θρύλος του αργεντίνικου ποδοσφαίρου και των “νερατζούρι”, Χαβιέ Ζανέτι, που έχει ρόλο αντιπροέδρου στην ομάδα.

Τονίζεται πάντως ότι η όποια απόφαση του Μέσι θα εξαρτηθεί και από το αποτέλεσμα των εκλογών στην Μπαρτσελόνα, καθώς οι σχέσεις του κυρυφαίου -κατά πολλούς- ποδοσφαιριστή στον κόσμο με τον νυν πρόεδρο, Χοσέ Μαρία Μπαρτομέου, δεν είναι και οι καλύτερες.

