Στο “στόχαστρο” 7 ομάδων της Euroleague φαίνεται ότι βρίσκεται πλέον ο CEO της διοργάνωσης, Τζόρντι Μπερτομέου, κυρίως για οικονομικούς λόγους, αφού τα έσοδα στη διοργάνωση παραμένουν ελάχιστα εδώ και πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ, οι δύο ελληνικές ομάδες και πέντε ακόμη σύλλογοι με εγγυημένα συμβόλαια στη λίγκα, είχαν “μυστική” συνάντηση στην Αθήνα για να συζητήσουν την υπόθεση και εξέφρασαν από κοινού τη δυσαρέσκειά τους για τον Ισπανό παράγοντα.

Πιο συγκεκριμένα, παράγοντες των Μακάμπι Τελ Αβίβ, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, Αρμάνι Μιλάνο, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Αναντολού Εφές και Ζαλγκίρις Κάουνας είχαν επαφές χωρίς τον Μπερτομέου και σύντομα αναμένεται να υπάρξει και κίνηση εναντίον του, καθώς τον κατηγορούν για κακοδιαχείριση. Σε κάθε περίπτωση αναμένονται πια σημαντικές εξελίξεις στη Euroleague.

Seven Euroleague clubs (Zalgiris, CSKA, Efes, Milano, Maccabi, Olympiacos, Panathinaikos) secretly met in Athens last Sunday to discuss their concerns about some financial affairs managed by Jordi Bertomeu & the Euroleague, according to sources. Official moves are expected soon.