Ο Κέμπα Γουόκερ επέστρεψε στη Νέα Υόρκη για να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στους Νιου Γιορκ Νικς, αλλά η θητεία του στην ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του φαίνεται ότι αποτελεί ήδη παρελθόν.

Κι αυτό γιατί ο προπονητής των Νεοϋορκέζων, Τομ Τιμποντό, δήλωσε ότι ο Αμερικανός γκαρντ θα βρίσκεται πια εκτός ροτέισιον με τον Μπερκς να θεωρείται βασικός και τον Ρόουζ να έρχεται από τον πάγκο, καθώς θεωρεί ότι τρεις “κοντοί” γκαρντ δεν “χωράνε” στην ομάδα.

Μένει έτσι να φανεί, αν ο -4 φορές All Star του NBA (2017-2020) – Κέμπα Γουόκερ, θα βρεθεί στη λίστα για κάποια ανταλλαγή ή αν θα μείνει τελείως ελεύθερος από την ομάδα του.

Knicks coach Tom Thibodeau tells reporters that Kemba Walker is out of the rotation, and Alec Burks will remain the starting point guard.

Kemba Walker is out of the Knicks rotation “as of right now,” Tom Thibodeau says. He says he will tighten the rotation moving forward. “It would be tough to play three small guards together,” Thibodeau says. Says he has great respect for Walker and all he’s accomplished.