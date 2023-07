Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις γυναικών, η Ίγκα Σφιόντεκ, αποκλείστηκε από το Wimbledon, με την Ελίνα Σβιτολίνα να παίρνει τη νίκη του τουρνουά, με 2-1 σετ (7-5, 6-7(5), 6-2).

Έχοντας μείνει ένα χρόνο εκτός αγωνιστικής δράσης για να γεννήσει το παιδί της με τον επίσης τενίστα, Γκαέλ Μονφλίς, η Σβιτολίνα έχει πέσει στο Νο76 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά στο φετινό Wimbledon φαίνεται να έχει ξαναβρεί τη φόρμα της.

Κάπως έτσι κατάφερε να “πετάξει” εκτός του βρετανικού Γκραν Σλαμ, το Νο1 του κόσμου και φαβορί για τον τίτλο, Ίγκα Σφιόντεκ, η οποία κατέκτησε φέτος το Roland Garros και έμοιαζε ανίκητη και στο χορτάρι. Η Ουκρανή τενίστρια προκρίθηκε λοιπόν στα ημιτελικά του Wimbledon, όπου και θα αντιμετωπίσει την Μαρκέτα Βροντούσοβα.

A five-star performance 🌟@ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj