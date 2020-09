“Πληρώνει” το φιάσκο των Κλίπερς στο φετινό πρωτάθλημα του ΝΒΑ. Ο Ντοκ Ρίβερς δεν θα συνεχίσει στην ομάδα του Λος Άντζελες.

Σε αναζήτηση νέου προπονητή φαίνεται πως βρίσκονται μετά από 7 χρόνια (2013 – 2020) οι Κλίπερς. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο έγκυρος, Άντριαν Βοϊναρόφσκι, η ομάδα του Λος Άντζελες αποφάσισε να μην συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Ντοκ Ρίβερς.

Ο Αμερικανός κόουτς αποχαιρετά τους Κλίπερς, μετά και τη μεγάλη αποτυχία της ομάδας στη “φούσκα” του Ορλάντο και συγκεκριμένα με τον αποκλεισμό από τους Ντένβερ Νάγκετς (προηγήθηκαν με 3-1 στα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας αλλά τελικά αποκλείστηκαν).

Coach Doc Rivers is out with the Clippers, sources tell ESPN.