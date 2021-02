«Βόμβες» Χάρντεν για Ρόκετς: «Έπρεπε να βάζω 40 πόντους κάθε βράδυ για να έχουν ελπίδα»

Ο Τζέιμς Χάρντεν μίλησε για πρώτη φορά για την απόφασή του να φύγει από τους Χιούστον Ρόκετς για τους Μπρούκλιν Νετς -σε μία μετακίνηση που «τάραξε» το NBA– δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως έπρεπε να βάζει 40 πόντους κάθε βράδυ για να μπορεί να νικήσει η πρώην ομάδα του.

Σε δηλώσεις του στο ESPN ο Τζέιμς Χάρντεν μίλησε για την απόφαση του να φύγει από τους Ρόκετς για τους Νετς λέγοντας: «Έπρεπε συνεχώς να σημειώνω 40 πόντους κάθε βράδυ, για να έχουμε μία ελπίδα να κερδίσουμε. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα ήταν εξοντωτικό. Νιώθω ανακουφισμένος που πλέον δεν περιμένουν από εμένα να σκοράρω σε κάθε κατοχή», ενώ όσον αφορά το επεισοδιακό φινάλε αυτής της συνεργασίας προσέθεσε: «Δεν μου άρεσε αυτό που έγινε. Δεν ήθελα να είμαι ασεβής, δεν ήθελα να είμαι εγωιστής. Απολογούμαι για όσα έγιναν, αλλά έπρεπε να κάνω όσα έκανα, για να πάω στην ομάδα που ήθελα».

James Harden says the pressure to ‘give 40 a night’ in Houston was draining. pic.twitter.com/E74hmKqxoX