Χάκετ: «Ο Παναθηναϊκός θα είναι η απογοήτευση της σεζόν στην Euroleague»

Ο Ντάνιελ Χάκετ επέλεξε τον Παναθηναϊκό ως την απογοήτευση της φετινής σεζόν στην Euroleague.

Ο Χάκετ δεν πιστεύει καθόλου τον Παναθηναϊκό, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και νυν της Βίρτους Μπολόνια να τοποθετεί τους «πράσινους» στις απογοητεύσεις της φετινής Euroleague.

Σε συνέντευξη του ο 36χρονος μπασκετμπολίστας μίλησε στα κανάλια «Novasports» όπου μοιράστηκε με τον κόσμο τις σκέψεις του.

Daniel Hackett expressed his opinion about Panathinaikos



