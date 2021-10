Στο Χάλοουϊν όλα επιτρέπονται. Ακόμα και να αλλάξει την “ερυθρόλευκη” φανέλα ο Γιώργος Πρίντεζης και να βάλει αυτή του Παναθηναϊκού. Τουλάχιστον αυτό σκέφτηκε μια αθλητική ιστοσελίδα από το εξωτερικό.

Με αφορμή το Χάλοουϊν, λοιπόν, η διεθνής ιστοσελίδα με μπασκετικά νέα, “basketnews.com”, έβγαλε από τον Γιώργο Πρίντεζη τη φανέλα του Ολυμπιακού και τον… έντυσε με αυτήν του Παναθηναϊκού.

«Σας τρόμαξε, φίλοι του Ολυμπιακού;», αναρωτιέται η ιστοσελίδα στα social media.

It’s a Ball-O-Ween party at BasketNews 🏀🎃 Boo! Olympiacos’ Georgios Printezis just arrived with his new Panathinaikos jersey 👻 😱 Did he scare you, Oly fans? 👀 #OlympiacosBC #PaoBC pic.twitter.com/yYCEAvifeZ