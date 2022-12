Επεισοδιακός ήταν ο δεύτερος προημιτελικός του Μουντιάλ 2022 μεταξύ της Αργεντινής με την Ολλανδία, με τον Λιονέλ Μέσι να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό προημιτελικό, ο οποίος κρίθηκε στα πέναλτι, η Αργεντινή πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2022, με τον Λιονέλ Μέσι να πρωταγωνιστεί εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ευστόχησε στα δύο πέναλτι που κλήθηκε να εκτελέσει στην κανονική διάρκεια και στη ρώσικη ρουλέτα στο φινάλε του προημιτελικού, ενώ μετά το τέλος του αγώνα πρωταγωνίστησε σε δύο επεισόδια.

Ο Λιονέλ Μέσι είχε ανοίξει κόντρα από νωρίς με τον προπονητή της Ολλανδίας, Φαν Χάαλ, δείχνοντας τα αυτιά του στον ολλανδικό πάγκο κατά τη διάρκεια του πανηγυρισμού του δεύτερου γκολ της Αργεντινής.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Λιονέλ Μέσι τα έβαλε με τον Λουίς Φαν Χάαλ. Πήγε ακριβώς μπροστά του και για μία στιγμή οι δύο άντρες είχαν ο ένας το πρόσωπο μπροστά στον άλλον.

Ρόλο πυροσβέστη ανέλαβε ο Έντγκαρ Ντάβιντς, βοηθός του 71χρονου προπονητή, ο οποίος κατάφερε να τους χωρίσει και να αποτρέψει τα χειρότερα.

Τα επεισόδια, όμως, δεν σταμάτησαν εκεί, με τον Λιονέλ Μέσι να τα βάζει και με τον Βόουτ Βέχορστ κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του.

Η συνέντευξή του Λιονέλ Μέσι διακόπηκε από τον Βόουτ Βέχορστ που κοιτούσε προς το μέρος του άσου της Παρί, ο οποίος ξέσπασε: “Τι κοιτάζεις ανόητε; Πήγαινε εκεί, χαζούλη. Τράβα εκεί, ναι”.

Leo Messi: “Who are you looking at? Go ahead you stupid.”pic.twitter.com/C8S1mpElwv