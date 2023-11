Ένα unfair χτύπημα του Κολομβιανού, Πλασίδο Ραμίρες στον Αλβανό, Ντένις Νουρία, έκανε έξαλλους τους συμπατριώτες του δεύτερου, με κάποιους οπαδούς να κάνουν “ντου” στο ρινγκ.

Το… χάος στον αγώνα πυγμαχίας στα Τίρανα ξεκίνησε όταν ο Ντένις Νουρία έδειξε να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο πόδι του και να μην το πατάει καλά. Ο Αλβανός μποξέρ κατευθύνθηκε προς την γωνία του -κουτσαίνοντας- για να λάβει ιατρική βοήθεια, ο διαιτητής άργησε να το προσέξει και ο Πλασίδο Ραμίρες το εκμεταλλεύτηκε και του έδωσε ένα αριστερό κροσέ.

Ο Νούρια έδειξε να ζαλίζεται από το χτύπημα που δέχθηκε, ο διαιτητής έστειλε τον Ραμίρες στη γωνία του ρινγκ και κάπου εκεί ξεκίνησε ο… χαμούλης. Κάποιοι από τους θεατές αντέδρασαν στην ενέργεια αυτή του Κολομβιανού και πέταξαν αντικείμενα προς τον Ραμίρες. Κάποιοι άλλοι, όμως, μπήκαν μέσα στο ρινγκ για να επιτεθούν στον πυγμάχο. Ο διαιτητής και ο Αλβανός πυγμάχος προσπάθησαν να προστατεύσουν τον Κολομβιανό.

Boxing in Albania be like: You hit me… We hit you pic.twitter.com/HP2LaxIePM