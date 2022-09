Χαμός έγινε σε κούρσα του NASCAR στην Αμερική, με έναν οδηγό να ρίχνει μπουνιές σε αντίπαλο του, ύστερα από σύγκρουση που είχαν.

Ο Άντριου Γκρέιντι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του ύστερα από σύγκρουση που είχε με τον Ντέιβι Κάλιχαν, και αποφάσισε να λύσει τις διαφορές του με το ξύλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατέβηκε από το αμάξι του και πήγε έξω απ’ αυτό του αντίπαλου οδηγού. Όντας σε έξαλλη κατάσταση, άρχισε να ρίχνει μπουνιές στον Κάλιχαν, ο οποίος δεν μπορούσε να αντιδράσει.

Οι διοργανωτές έτρεξαν να σταματήσουν τον Γκρέιντι, ο οποίος πρόλαβε να ρίξει πολλές μπουνιές στον Κάλιχαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο:

We’ve got tempers boiling over at @MartinsvilleSwy



Andrew Grady takes out his frustration on Davey Callihan after an accident in Heat 1@FloRacing pic.twitter.com/DeBkUQ27Xy