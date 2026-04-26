Χαμός στην Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν άγρια Ρώσο μποξέρ μετά τη νίκη του

Δεκάδες εξαγριωμένοι οπαδοί έσπασαν στο ξύλο έναν Ρώσο μποξέρ στην Τουρκία, ο οποίος έκανε το… λάθος να νικήσει τον Τούρκο συναθλητή του.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό έγινε σε αγώνα μποξ την Τραπεζούντα, όπου ο Ρώσος Σεργκέι Γκορόκοφ επικράτησε του Τούρκου Εμιράν Καλκάν.

Την ώρα που ο Ρώσος αθλητής πανηγύριζε τον παγκόσμιο τίτλο UBO ( Universal Boxing Organization) μαζί με την ομάδα του, ξαφνικά ξέσπασε άγριος καυγάς μεταξύ ενός μέλους του Καλκάν και μέλους της ομάδας του Γκορόκοφ.

Γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε, με δεκάδες θεατές να μπαίνουν στο ρινγκ και να επιτίθονται στον Γκορόκοφ.

Turkish fans brutally beat a Russian boxer after the fight



Sergey Gorokhov and his team were attacked after his victory over Emirhan Kalkan.



Furious spectators hit the UBO title holder with chairs, fists, and kicks.



The bout took place in Trabzon, Turkey. pic.twitter.com/0iN7aoIh2D — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2026

Στα πλάνα φαίνεται ο κόσμος να χτυπά με μανία τον Ρώσο αθλητή με καρέκλες, γροθιές και κλοτσιές.