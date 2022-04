Οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα δεν σήκωσαν μαζί με τους παίκτες της Ζαλγκίρις το πανό «Σταματήστε τον πόλεμο» υπέρ της Ουκρανίας στο μεταξύ τους παιχνίδι στο Κάουνας για την Euroleague, με την κίνηση των Σέρβων να προκαλεί σάλο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Ερυθρού Αστέρα, Άαρον Γουάιτ, φρόντισε να διαχωρίσει τη θέση του από την ομάδα, αποκαλύπτοντας πως ήταν εντολή της διοίκησης της σερβικής ομάδας.

«Ως ομάδα μάς είπαν να μην αγγίξουμε τη σημαία. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές πως δεν είμαι υπέρ του πολέμου και θέλω ειρήνη στον κόσμο μας», έγραψε στο Twitter ο πρώην φόργουορντ του Παναθηναϊκού.

As a team we were told to not touch the flag. I would like to make it clear I don’t support the war and I want peace in our world ❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/cD3t9YlTIk