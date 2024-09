Χάος στη Γένοβα με επεισόδια οπαδών πριν το Τζένοα – Σαμπντόρια στο Κύπελλο Ιταλίας

Εικόνες πολέμου έχει δημιουργήσει στη Γένοβα, η επικείμενη (25/09/24, 22:00 σε ώρα Ελλάδας) “μονομαχία” των δύο ομάδων της πόλης, Τζένοα και Σαμπντόρια, για το Κύπελλο Ιταλίας.

Το μίσος μεταξύ των φανατικών οπαδών της Τζένοα και της Σαμπντόρια είναι μεγάλο και από νωρίς, την ημέρα του αγώνα υπήρξαν επεισόδια και συμπλοκές σώμα με σώμα σε ολόκληρη την πόλη.

Μεγάλη είναι έτσι και η αστυνομική παρουσία στους δρόμους της Γένοβας, καθώς υπάρχουν φόβοι για κλιμάκωση των επεισοδίων, όταν οι οπαδοί θα αρχίσουν να πλησιάζουν το γήπεδο.

