Οπαδοί της Μαρσέιγ πέταξαν πέτρες στο πούλμαν της Λιόν που κατευθυνόταν στο Βελοντρόμ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο Φάμπιο Γκρόσο.

Εικόνες ντροπής πριν από την αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τη Λιόν στο “Βελοντρόμ” για τη 10η αγωνιστική της Ligue 1.

Οπαδοί της Μαρσέιγ πέταξαν πέτρες προς το πούλμαν της Λιόν, με συνέπεια να τραυματιστεί στο πρόσωπο ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Φάμπιο Γκρόσο.

Στα social media, κυκλοφορεί η φωτογραφία του ματωμένου Φάμπιο Γκρόσο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά την επίθεση των οπαδών της Μαρσέιγ στο πούλμαν της Λιόν.

Τα μισά τζάμια του πούλμαν διαλύθηκαν και εκτός του Γκρόσο, τραυματίστηκε στο μάτι και ο βοηθός του, Ραφαέλε Λόνγκο.

Shameful scenes as the Lyon team bus was attacked prior to tonight’s match against Marseille.



L’Equipe reports head coach Fabio Grosso suffered a facial injury.pic.twitter.com/ByYrJN1YNa