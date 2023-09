Μία από τις χειρότερες μέρες της ιστορίας του βίωσε ο Άγιαξ, με τους οπαδούς του “Αίαντα” να μην μπορούν να αντέξουν άλλο την τραγική εικόνα της ομάδας τους.

Απίστευτες εικόνες έρχονται από την Ολλανδία, με τους παίκτες του Άγιαξ να έχουν κλειδωθεί στα αποδυτήρια και τους οπαδούς να σπάνε τις πύλες του γηπέδου, μετά το νέο διασυρμό από τη Φέγενορντ και τη διακοπή του αγώνα.

Οι οπαδοί του Άγιαξ δεν μπορούν να χωνέψουν με τίποτα την τραγική αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται ο “Αίαντας”.

Αφού διέκοψαν οριστικά το ντέρμπι κόντρα στη Φέγενορντ πετώντας συνεχώς καπνογόνα και φωτοβολίδες, μερίδα των οπαδών του Άγιαξ αποφάσισε να διαλύσει το γήπεδο.

Ανεγκέφαλοι χούλιγκανς έσπασαν τις κεντρικές πύλες στο «Άμστερνταμ Αρένα», απειλώντας τους παίκτες και τη διοίκηση του “Αίαντα”.

