Μετά τις… πύλες της κόλασης σε προηγούμενο video της, η Χάποελ Ιερουσαλήμ ρίχνει πλέον τους τόνους σε νέο μήνυμά της στα social media, ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ για το Basketball Champions League.

Χάποελ Ιερουσαλήμ και ΑΕΚ θα δώσουν την τρίτη μεταξύ τους αναμέτρηση στα προημιτελικά του Basketball Champions League, με τον νικητή να παίρνει την πρόκριση για το Final 4 της διοργάνωσης.

Με την ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες να είναι αυξημένη, μετά και το επεισόδιο των οπαδών τους στα παιχνίδι τν Άνω Λιοσίων, οι Ισραηλινοί φρόντισαν να στείλουν ένα πιο… ειρηνικό μήνυμα προς όλους.

«Είμαστε η Χάποελ Ιερουσαλήμ. Ένα ασφαλές μέρος για όλους τους οπαδούς, αντιπάλους, παίκτες. Εκεί που γιορτάζουμε τη διαφορετικότητα και υποδεχόμαστε κάθε λάτρη του μπάσκετ. Αυτή είναι η ιστορία μας», αναφέρεται στο νέο video της ομάδας στα social media.

מהאהבה האינסופית מאשקה ועד האמונה האדומה של משפחת חדד: זאת הפועל ירושלים.



We are Hapoel Jerusalem.

A safe place for everyone – fans, rivals, players.

Where we celebrate diversity and welcome each and every basketball lover.

This is our story.



