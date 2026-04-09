Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός: Κλειδώνει την πρωτιά στην κανονική περίοδο της Euroleague στην ερυθρόλευκη Σόφια

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην ουδέτερη «Arena 8888» της Σόφια για την 37η αγωνιστική της Euroleague.

Στόχος του Ολυμπιακού είναι ακόμα μία μεγάλη νίκη, η οποία τον φέρει με το 1.5 πόδι στην κορυφή της Euroleague στο φινάλε της κανονικής περιόδου.

Με ρεκόρ 24-12 οι Πειραιώτες θέλουν να δείξουν τα… δόντια τους και κόντρα στην ανεβασμένη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη προέρχεται από δύο μεγάλες νίκες κόντρα σε Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε, πηγαίνοντας φουλ για πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει τρεις σημαντικές απουσίες, αφού εκτός από τους τραυματίες Τζόουνς και Μόρις, εκτός αποστολής έμεινε και ο Φουρνιέ, ο οποίος ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές.

Επίσης, εκτός δωδεκάδας θα μείνουν επίσης Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός θα έχει στο πλευρό του τον κόσμο του, αφού χιλιάδες φίλοι του θα δώσουν βροντερό «παρών» στις κερκίδες του γηπέδου για να στηρίξουν τους Πειραιώτες και τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος είναι “ήρωας” για τους Βούλγαρους φιλάθλους.

Από την άλλη, η Χάποελ βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 22-13. Στα αγωνιστικά, ο Δημήτρης Ιτούδης δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των εδώ και καιρό απόντων, Ένις και Γκινάτ.

Στην πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων για τη φετινή σεζόν, τον περασμένο Οκτώβριο, ο Ολυμπιακός είχε πάρει τη νίκη με 62-58.

To πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής στη Euroleague

Πέμπτη, 9 Απριλίου

Χαποέλ τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ολυμπιακός 19:30

Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 21:45

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Παρί (Γαλλία)- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρασκευή, 10 Απριλίου

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Μονακό (Μονακό)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός (Ελλάδα) 24-12 *

Βαλένθια (Ισπανία) 23-13 *

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-13

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 22-13

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22-14

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 21-15

————————————-

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 21-15

Μονακό (Μονακό) 20-16

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 20-16

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20-16

————————————-

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 19-17

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 18-17

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-19

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 16-20

Παρτιζάν (Σερβία) 15-21

Παρί (Γαλλία) 14-22

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-23

Μπασκόνια (Ισπανία) 12-24

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 11-25

Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-28

* Προκρίθηκαν στα πλέι οφ