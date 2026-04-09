Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός: Κλειδώνει την πρωτιά στην κανονική περίοδο της Euroleague στην ερυθρόλευκη Σόφια

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην ουδέτερη «Arena 8888» της Σόφια για την 37η αγωνιστική της Euroleague.
Στόχος του Ολυμπιακού είναι ακόμα μία μεγάλη νίκη, η οποία τον φέρει με το 1.5 πόδι στην κορυφή της Euroleague στο φινάλε της κανονικής περιόδου.
Με ρεκόρ 24-12 οι Πειραιώτες θέλουν να δείξουν τα… δόντια τους και κόντρα στην ανεβασμένη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη προέρχεται από δύο μεγάλες νίκες κόντρα σε Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε, πηγαίνοντας φουλ για πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.
Στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει τρεις σημαντικές απουσίες, αφού εκτός από τους τραυματίες Τζόουνς και Μόρις, εκτός αποστολής έμεινε και ο Φουρνιέ, ο οποίος ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές.
Επίσης, εκτός δωδεκάδας θα μείνουν επίσης Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός θα έχει στο πλευρό του τον κόσμο του, αφού χιλιάδες φίλοι του θα δώσουν βροντερό «παρών» στις κερκίδες του γηπέδου για να στηρίξουν τους Πειραιώτες και τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος είναι “ήρωας” για τους Βούλγαρους φιλάθλους.
Από την άλλη, η Χάποελ βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 22-13. Στα αγωνιστικά, ο Δημήτρης Ιτούδης δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των εδώ και καιρό απόντων, Ένις και Γκινάτ.
Στην πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων για τη φετινή σεζόν, τον περασμένο Οκτώβριο, ο Ολυμπιακός είχε πάρει τη νίκη με 62-58.
To πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής στη Euroleague
Πέμπτη, 9 Απριλίου
Χαποέλ τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ολυμπιακός 19:30
Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 21:45
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Παρί (Γαλλία)- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Παρασκευή, 10 Απριλίου
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Μονακό (Μονακό)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Παρτιζάν (Σερβία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)
Η βαθμολογία
Ολυμπιακός (Ελλάδα) 24-12 *
Βαλένθια (Ισπανία) 23-13 *
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-13
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 22-13
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22-14
Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 21-15
————————————-
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 21-15
Μονακό (Μονακό) 20-16
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 20-16
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20-16
————————————-
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 19-17
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 18-17
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-19
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 16-20
Παρτιζάν (Σερβία) 15-21
Παρί (Γαλλία) 14-22
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-23
Μπασκόνια (Ισπανία) 12-24
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 11-25
Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-28
* Προκρίθηκαν στα πλέι οφ