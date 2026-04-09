Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Euroleague με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει αγκαλιά με την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης. Χρόνο αναμένεται να πάρει ο Μουσταφά Φαλ στη Σόφια.
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός live για την 37η αγωνιστική της Euroleague
Κρίσιμη μάχη για τη Euroleague στην πατρίδα του Σάσα Βεζένκοφ
Euroleague37η αγωνιστική
48 - 51
2ο δεκάλεπτο
20:19 | 09.04.2026
20:15 | 09.04.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να κερδίζει για τρεις πόντους στη ματσάρα της Σόφιας
20:12 | 09.04.2026
48-51 με κάρφωμα του Χολ από απίθανη συνεργασία με τον Γουόκαπ σε επίθεση 0.6"
20:12 | 09.04.2026
48-49 μπροστά ο Ολυμπιακός
20:10 | 09.04.2026
48-48 τρίποντο και φάουλ του Ντόρσεϊ
20:10 | 09.04.2026
Τάιμ άουτ του Ολυμπιακού για την τελευταία επίθεση του ημιχρόνου
20:09 | 09.04.2026
48-45 με κάρφωμα του Μπλέικνι μετά από λάθος του ΜακΚίσικ
20:09 | 09.04.2026
46-45 με τον Ελάιζα Μπράιαντ
20:08 | 09.04.2026
44-45 μέσα και η βολή του Σέρβου
20:08 | 09.04.2026
44-44 καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ
20:06 | 09.04.2026
44-42 με δύσκολο τρίποντο του Μπλέικνι
20:06 | 09.04.2026
Τάιμ άουτ του Ιτούδη με 2' να απομένουν για το ημίχρονο
20:05 | 09.04.2026
41-42 με τρίποντο του Πίτερς, ασίστ από τον Φαλ
20:04 | 09.04.2026
41-39 με όμορφη προσπάθεια στο ποστ του Οτούρου
20:03 | 09.04.2026
39-39 ξανά ισοπαλία με τη βολή του ΜακΚίσικ
20:03 | 09.04.2026
39-38 με καλάθι και φάουλ του ΜακΚίσικ
20:02 | 09.04.2026
39-36 με τρίποντο του Τζόουνς
20:02 | 09.04.2026
36-36 με τρίποντο του Μίτσιτς
20:01 | 09.04.2026
33-36 και πάλι από κοντά ο Πίτερς
19:59 | 09.04.2026
33-34 με τον Πίτερς
19:58 | 09.04.2026
Ο Μίτσιτς διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι για τους γηπεδούχους και χτυπάει τις αμυντικές αδυναμίες του Ολυμπιακού
19:58 | 09.04.2026
33-32 ξανά με χουκ του Οντιάς
19:58 | 09.04.2026
31-32 απάντησε ο Γουόρντ
19:57 | 09.04.2026
31-29 προσπέρασε με τρίποντο του Τζόουνς η Χάποελ
19:56 | 09.04.2026
28-29 με τον Μπλέικνι από τα 6,75
19:56 | 09.04.2026
Τάπα του Φαλ
19:54 | 09.04.2026
Ο Φαλ πάτησε στο παρκέ
Χειροκροτήθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού στην επιστροφή του στη δράση
19:54 | 09.04.2026
25-29 και πάλι με τον Τζόσεφ που είναι καταπληκτικός
19:54 | 09.04.2026
25-27 με καλάθι μέσης απόστασης του Μπλέικνι
19:53 | 09.04.2026
23-27 με τρίποντο του Τζόσεφ
19:53 | 09.04.2026
23-24 με χουκ του Οντιάς
19:53 | 09.04.2026
21-24 με τον Ντόρσεϊ
19:52 | 09.04.2026
21-22 με τρίποντο του Τζόουνς
19:50 | 09.04.2026
18-22 ο Ντόρσεϊ έβαλε δύσκολο καλάθι στη λήξη της πρώτης περιόδου
Οι Χολ και Γουόρντ άλλαξαν τον αγώνα και έδωσαν το προβάδισμα στον Ολυμπιακό
19:49 | 09.04.2026
18-20 με τον Μπράιαντ
19:48 | 09.04.2026
15-0 σερί τρέχει ο Ολυμπιακός στη Σόφια
19:46 | 09.04.2026
16-20 με τρομερό alley oop των Γουόρντ και Χολ
19:46 | 09.04.2026
16-18 μπροστά με τρίποντο του Γουόρντ ο Ολυμπιακός
19:45 | 09.04.2026
16-15 μέσα και η βολή
19:43 | 09.04.2026
16-14 με καλάθι και φάουλ του Τζόσεφ
19:42 | 09.04.2026
16-12 τρίποντο και ο Ντόρσεϊ, τάιμ άουτ ο Ιτούδης, 4:00 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου
Ξύπνησε ο Ολυμπιακός στη Σόφια
19:41 | 09.04.2026
16-9 με καλάθι του Χολ από επιθετικό ριμπάουντ
19:40 | 09.04.2026
Ο Στόιτσκοφ στα court seats του γηπέδου
19:39 | 09.04.2026
16-7 με μακρινό σουτ δύο πόντων του Ντόρσεϊ
19:39 | 09.04.2026
16-5 με τον Μίτσιτς
19:39 | 09.04.2026
14-5 με τρίποντο του Παπανικολάου
Έσπασε το ρόδι ο αρχηγός του Ολυμπιακού
19:39 | 09.04.2026
14-2 με τρίποντο του Μάλκολμ
19:38 | 09.04.2026
Η βράβευση του Βεζένκοφ από τον Υπουργό Αθλητισμού της Βουλγαρίας
19:37 | 09.04.2026
Άστοχος και ο Γουόκαπ από μακριά
19:36 | 09.04.2026
Μετά από τρία λεπτά ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει καλάθι σε κανονική ροή αγώνα
Έχει 0/3 σουτ και 3 λάθη
19:35 | 09.04.2026
11-2 με βολές του Μιλουτίνοφ
19:33 | 09.04.2026
11-0 με μακρινό τρίποντο του Μίτσιτς
19:32 | 09.04.2026
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ άσχημα την αναμέτρηση, έδωσε εύκολα καλάθια στους ισραηλινούς που έδειξαν να είναι πιο έτοιμοι
19:32 | 09.04.2026
8-0 με τον Μάλκολμ, τάιμ άουτ του Μπαρτζώκα μετά από δύο λεπτά αγώνα
19:31 | 09.04.2026
6-0 ξανά με τον Μπράιαντ
19:31 | 09.04.2026
4-0 με τον Μπράιαντ
19:31 | 09.04.2026
Τάπα του Οτούρου στον Γουόκαπ
19:30 | 09.04.2026
2-0 με εύκολο λέι απ του Οτούρου
19:30 | 09.04.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
19:29 | 09.04.2026
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς στη Σόφια
19:27 | 09.04.2026
Με Μπράιαντ, Μίτσιτς, Μάλκολμ, Γουέινραϊτ και Οτούρου η Χάποελ
19:26 | 09.04.2026
Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκινάει ο Ολυμπιακός
19:24 | 09.04.2026
Ο Χρίστο Στόιτσκοφ στις εξέδρες για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση
19:24 | 09.04.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των ομάδων
19:23 | 09.04.2026
Η Χάποελ είναι 4η με 22-13 και πιέζεται για να πάρει το πλεονέκτημα έδρας (13-5 εντός και 9-8 εκτός έδρας). Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 24-12 (15-3 εντός και 9-9 εκτός έδρας)
19:22 | 09.04.2026
Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 62-58 στο πρώτο ματς σε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια της σεζόν
19:22 | 09.04.2026
Η δωδεκάδα της Χάποελ Τελ Αβίβ
Μότλι, Κρις Τζόουνς, Μπλέικνι, Μπράιαντ, Έντουαρντς, Μάλκολμ, Ράντολφ, Οντιάσε, Μίτσιτς, Γουέινραϊτ, Οτούρου, Μάνταρ
19:21 | 09.04.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Γουορντ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Φαλ
19:19 | 09.04.2026
Μπελόσεβιτς, Μπισάνγκ, Κονσταντίνοβς οι διαιτητές της αναμέτρησης
19:19 | 09.04.2026
Η Χάποελ θα παλέψει για να κερδίσει τους Πειραιώτες με στόχο μία θέση στην πρώτη τετράδα της διοργάνωσης
19:01 | 09.04.2026
Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στην Arena 8888
19:00 | 09.04.2026
Ο Ολυμπιακός με νίκη θα «αγκαλιάσει» την πρώτη θέση στη διοργάνωση μία αγωνιστική πριν την λήξη της κανονικής περιόδου
19:00 | 09.04.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια για την 37η αγωνιστική της Euroleague
19:00 | 09.04.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
