Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89: Πήραν τη ματσάρα και «αγκάλιασαν» την πρώτη θέση της Euroleague οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 85-89 τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια για την 37η αγωνιστική της Euroleague και πλέον είναι αγκαλιά με την πρώτη θέση της διοργάνωσης.

Ο Ντόρσεϊ έκανε τρομερή εμφάνιση και χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό κόντρα στη Χάποελ με πολύτιμα καλάθια, αλλά και δημιουργία, μιας και πέρα από τους 23 πόντους είχε και 5 ασίστ στη Σόφια, παίζοντας με καθαρό μυαλό.

Ο Μουσταφά Φαλ επέστρεψε στα παρκέ μετά από 10 μήνες απουσίας και έκανε πολύ θετική εμφάνιση σε 12′, αφού μάζεψε 3 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ έχοντας τρομερές συνεργασίες με τον Πίτερς. Είχε και 2 μπλοκ στο παιχνίδι ο Γάλλος σέντερ.

Οι Πειραιώτες περιμένουν μία νίκη του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βαλένθια για να είναι και σίγουρα πρώτοι μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου. Διαφορετικά η σφραγίδα της πρωτιάς θα μπει την επόμενη εβδομάδα στο εντός έδρας παιχνίδι με την Αρμάνι (16/04/26, 21:15).

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ άσχημα το παιχνίδι. Η Χάποελ πήρε προβάδισμα 11-0 στην έναρξη του αγώνα και έδειξε ότι είναι πιο έτοιμη. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα, όμως με οδηγούς τους Χολ, Τζόσεφ και Γουόρντ που πέρασαν ως αλλαγή κατάφερε να περάσει μπροστά στο φινάλε της πρώτης περιόδου με 4 πόντους (18-22).

Το παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο είχε τρομερό ρυθμό και οι δύο ομάδες καταπληκτική ευστοχία. Ο Φαλ πάτησε για πρώτη φορά στο παρκέ και έσπασε τρεις φορές τη μπάλα στους συμπαίκτες του για να την κάνουν καλάθι, δείχνοντας ότι έλειπε αυτό το στοιχείο από το παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες με τρομερό 6-0 σερί πήρε κεφάλι στο σκορ στο φινάλε της δεύτερης περιόδου με 48-51. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο και φάουλ και ο Χολ με κάρφωμα στα 0.4” πριν τη λήξη οι ερυθρόλευκοι εξασφάλισαν την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο.

Donta Hall slams it home after a great dish from Thomas Walkup #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC — EuroLeague (@EuroLeague) April 9, 2026

Ο Βεζένκοφ εμφανίστηκε στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα. Πέτυχε 10 πόντους και έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να ξεφύγει με 6 πόντους διαφορά για να μπει στην τελευταία περίοδο με σημαντικό προβάδισμα σε ένα τρομερό ντέρμπι με τις άμυνες να απουσιάζουν στην «ερυθρόλευκη» Σόφια.

Το παιχνίδι δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε. Ο Ολυμπιακός είχε την υπεροχή, όμως η Χάποελ δεν τον άφηνε να ξεμακρύνει. Ο Πίτερς που ήταν καθοριστικός με 11 πόντους, πήρε ένα επιθετικό ριμπάουντ και έβαλε ένα πολύτιμο καλάθι που έδωσε προβάδισμα τεσσάρων πόντων στην ομάδα του (84-88). Οτούρου και Ντόρσεϊ είχαν από μία χαμένη βολή για να διαμορφωθεί το τελικό 85-89 στη Σόφια.

Ο Ολυμπιακός είναι μία ανάσα από την κατάληψη της πρώτης θέσης της σεζόν με ρεκόρ 25-12, ενώ η Χάποελ βρίσκεται πέμπτη με ρεκόρ 22-14 και περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής για να θέσει τους στόχους της για τα δύο παιχνίδια που της απομένουν (χρωστάει ένα κόντρα στη Μακάμπι).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-22, 48-51, 67-73, 85-89

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Τζόουνς 10 (0/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπλέικνι 16 (4/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Μπράιαντ 15 (6/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Έντουαρντς, Μάλκολμ 11 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Οντιάσε 8 (4/5 δίποντα), Μίτσιτς 14 (3/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Γουέινραϊτ 2, Οτούρου 9 (4/8 δίποντα, 5 ριμπάουντ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (1/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γουορντ 6 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φαλ (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ σε 12:03), Βεζένκοβ 10 (3/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ), Παπανικολάου 9 (3/4 τρίποντα), Ντόρσεϊ 23 (5/10 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πίτερς 11 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 9 (3/3 δίποντα, 3/3 βολές), Τζόσεφ 10 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ασίστ), Χολ 6 (3/3 δίποντα, 5 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 3.