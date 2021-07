Αρχηγική παρέμβαση από τον Χάρι Κέιν και μήνυμα κατά όλων όσων εξαπέλυσαν ρατσιστική επίθεση στους τρεις συμπαίκτες του, που δεν σκόραραν στην διαδικασία των πέναλτι, στον τελικό του Euro 2020.

Ηγέτης… με τα όλα του! Ο Χάρι Κέιν “βγήκε μπροστά” και με ένα εξαιρετικό post στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter (συνοδευόμενο από φωτογραφία των αγκαλιασμένων παικτών της Εθνικής Αγγλίας) εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του προς τους τρεις παίκτες (Σάντσο, Ράσφορντ, Σάκα) δέχθηκαν ρατσιστικές επιθέσεις μέσω των social media met;a λίγες ώρες μετά τα χαμένα τους πέναλτι στον τελικό του Euro 2020.

«Αυτά τα τρία παιδιά, ήταν καταπληκτικοί όλο το καλοκαίρι και είχαν το κουράγιο να βγουν μπροστά και να χτυπήσουν πέναλτι, όταν η θερμοκρασία ήταν στα ύψη. Αξίζουν σεβασμό και υποστήριξη κι όχι όλη αυτή την απαράδεκτη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκαν το βράδυ του τελικού.

Αν συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο στα social media, δεν είσαι φίλαθλος της Αγγλίας και εμείς απ’ την πλευρά μας δεν σε θέλουμε» ανέφερε στη χθεσινή (12.07.2021) του ανάρτηση ο Χάρι Κέιν.

Three lads who were brilliant all summer had the courage to step up & take a pen when the stakes were high. They deserve support & backing not the vile racist abuse they’ve had since last night. If you abuse anyone on social media you’re not an @England fan and we don’t want you. pic.twitter.com/PgskPAXgxV