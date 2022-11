Ο Χάρι Μαγκουάιρ έδωσε μεγάλη συνέντευξη στους βρετανικούς Times ενόψει του Μουντιάλ 2022 και αναφέρθηκε ξανά και στην υπόθεση με τη Μύκονου, όπου καταδικάστηκε από τις ελληνικές αρχές.

Μετά από επεισόδιο στις διακοπές του στη Μύκονο το καλοκαίρι του 2020, ο Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος για σωματική βλάβη κατά συρροή και εξύβριση και αντίσταση κατά των Αρχών και για δωροδοκία υπαλλήλου κατά συρροή. Καταδικάστηκε έτσι πρωτόδικα σε ποινή φυλάκισης 21 μηνών και 10 ημερών με αναστολή, αλλά περιμένει πια και την εκδίκαση της έφεσης που έχει ασκήσει.

Μιλώντας στους Times λοιπόν, ο διεθνής Άγγλος αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δήλωσε για μία ακόμη φορά… αθώος. «Μερικοί άνθρωποι θα με πιστέψουν, κάποιοι δεν θα το κάνουν. Αλλά ένα πράγμα που θα έλεγα για τη Μύκονο είναι ότι δεν μετανιώνω», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε: «Δεν ανησυχώ για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Δεν ανησυχώ για οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό γιατί η συνείδησή μου είναι τόσο καθαρή για το τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Ήμασταν εννέα άνθρωποι εκείνο το βράδυ, όλοι καταλαβαίνουμε τι συνέβη».

