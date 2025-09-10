Χάρης Δούκας για Final Four: «Υποδεχόμαστε τις καλύτερες ομάδες στο πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης»

Ο Χάρης Δούκας λίγο μετά την ανακοίνωση πως το Final Four της Euroleague για το 2026 θα γίνει στην Αθήνα, θέλησε να ανεβάσει ένα video στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter, κάνοντας λόγο για μεγάλη επιτυχία της χώρας μας.

«Θα είναι το καλύτερο των τελευταίων ετών» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας, με τον δήμαρχο Αθηναίων να μην μπορεί να κρύψει την χαρά του για το συγκεκριμένο γεγονός.

Υπενθυμίζεται πως η διεξαγωγή του Final Four για τη νέα σεζόν, ήταν μεταξύ Αθήνας και Βελιγραδίου, με την χώρα μας να κερδίζει, καθώς οι ομάδες της Euroleague στη μυστική ψηφοφορία που έγινε από την ομοσπονδία με ψήφους 8-3 έδωσαν το πράσινο φως στο ΟΑΚΑ.

Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα

«Η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ επιστρέφει στην Αθήνα!

Μεγάλη επιτυχία για τη χώρα και την πόλη μας που θα φιλοξενήσει τον Μάιο του 2026 το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός συλλόγων, στο πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης.

Το Final 4 της Αθήνας σε συνεργασία με όλους τους φορείς θα…

Το Final 4 της Αθήνας σε συνεργασία με όλους τους φορείς θα είναι το καλύτερο των τελευταίων ετών!»