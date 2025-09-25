Χατ-τρικ ο Ανάς Ζαρουρί στο Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός, ο 4ος που πετυχαίνει κάτι τέτοιο στο «τριφύλλι»

Ο Ανάς Ζαρουρί “έλαμψε” στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Γιούνγκ Μπόις, σημειώνοντας τα πρώτα του γκολ στο “τριφύλλι”, κάνοντας χατ-τρικ.

Ο Σφιντέρσκι ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό (10′), για να ακολουθήσουν δυο τέρματα από τον Μαροκινό στο πρώτο ημίχρονο (13′ και 19′). Ο Ζαρουί δεν σταμάτησε εκεί, αφού σημείωσε χατ-τρικ, λίγο πριν γίνει αλλαγή από τον Χρήστο Κόντη.

Τετέ και Κώτσιρας συνεργάστηκαν εξαιρετικά από τα δεξιά, με τον δεξιό μπακ των πρασίνων να βγάζει τη σέντρα και τον Ζαρουρί να πετάγεται στην καρδιά της ελβετικής άμυνας και να νικάει με δεξί πλασέ στην κίνηση τον Κέλερ για το 1-4.

Ο Ανάς Ζαρουρί έγινε έτσι ο 4ος παίκτης του Παναθηναϊκού που σημειώνει χατ-τρικ σε ευρωπαϊκό ματς. Το πρώτο ήρθε στις 16 Σεπτεμβρίου 1992, όταν ο Κριστόφ Βαζέχα διέλυε την Ελεκτροπούτερε και, μάλιστα, επί ρουμανικού εδάφους (0-6 το τελικό σκορ), σε αναμέτρηση για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου UEFA.

Δύο χρόνια και δεκατρείς ημέρες αργότερα ο “τρελός Πολωνός” έκανε νέο χατ-τρικ επί βαλκανικής ομάδας, αυτή τη φορά επί της βουλγαρικής Πιρίν στο 6-1 του ΟΑΚΑ (πρώτος γύρος Κυπέλλου Κυπελλούχων).

Ο επόμενος “πράσινος” που πέτυχε τρία γκολ σε μια ευρωπαϊκή αναμέτρηση ήταν ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο οποίος έβαλε όλα τα γκολ της αναμέτρησης του “Α. Νικολαΐδης” κόντρα στη σλοβακική Αρτμέντια (2/10/2007 – φάση ομίλων Κυπέλλου UEFA).

Ο τελευταίος που έκανε ευρωπαϊκό χατ-τρικ με τον Παναθηναϊκό ήταν ο Μάρκους Μπεργκ στις 21.08.2014 κόντρα στη Μίντιλαντ (4-1 για τα πλέι οφ του Europa League).

Να αναφέρουμε ότι ο Αντώνης Αντωνιάδης είχε σημειώσει 4 γκολ στη νίκη με 5-0 επί της Ζένες Ες στην ιστορική πορεία του Παναθηναϊκού στο Κύπελλο πρωταθλητριών, τη σεζόν 1970-71 και τον άθλο του Γουέμπλεϊ.