Η πλευρά της Άλκμααρ καταδίκασε την επίθεση των οπαδών της ομάδας στις οικογένειες των παικτών της Γουέστ Χαμ, μετά το τέλος του ημιτελικού για το Conference League, με τον Παντελή Χατζηδιάκο να αναφέρεται στην προσωπική αγωνία που είχε το βράδυ της Πέμπτης (18.05)

Το Άλκμααρ – Γουέστ Χαμ (0-1) στιγματίστηκε από την επίθεση που έκαναν οι Ολλανδοί οπαδοί προς στις οικογένειες των παικτών των “σφυριών”. Μετά την λήξη του ημιτελικού του Conference League, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός των γηπεδούχων, Παντελής Χατζηδιάκος, τα έβαλε με τους οπαδούς της ομάδας και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι εκεί ήταν η οικογένειά του

Μάλιστα, ανέφερε ότι η Άλκμααρ δεν έχει ανάγκη από τέτοιους οπαδούς και τους κάλεσε να… μείνουν σπίτια τους κι έτσι να μην “υποστηρίξουν” την ομάδα.

“Είναι λυπηρό αυτό που συνέβη. Η οικογένειά μου ήταν εκεί. Είμαι σε επαφή μαζί τους και η σύντροφός μου, μού είπε ότι έτρεμαν. Η Ελληνίδα γιαγιά μου ήρθε από τη Ρόδο, ειδικά γι’ αυτό το ματς.

Δεν τους λέω καν φιλάθλους. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό αυτό που έκαναν. Ό,τι κι αν συνέβη στο Λονδίνο, δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει αυτό. Πρέπει να έρθετε στο γήπεδο για να παρακολουθήσετε έναν αγώνα και να εμψυχώσετε τον σύλλογό σας.

Μείνετε σπίτι αν έχετε τέτοιες προθέσεις. Μια τόσο όμορφη βραδιά, μια τόσο υπέροχη ατμόσφαιρα, το απόλαυσα πραγματικά μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Αυτό που συνέβη μετά το βρίσκω πολύ λυπηρό, είναι κρίμα.

Απλά σκεφτείτε. Ίσως τη νέα σεζόν λόγω αυτών, θα παίξουμε χωρίς τους φιλάθλους μας για δύο ματς. Ας υποθέσουμε ότι θα παίξουμε στα προκριματικά του Europa League, τότε χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας. Δεν μας υποστηρίζετε έτσι. Μείνετε σπίτι”.

