Η εικόνα της Αμερικανίδας αθλήτριας Έμιλι Σουίνι να φεύγει με ταχύτητα και να πέφτει πάνω στα τοιχώματα της πίστας "πάγωσε" τους πάντες. Όλα έγιναν στην πίστα του λούτζ στην Πιονγκτσάνγκ, όπου γίνονται οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες.

Είναι οι πρώτοι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στους οποίους συμμετέχει η Έμιλι Σουίνι. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν η Αμερικανίδα αθλήτρια βρισκόταν στην πίστα 12 και έκανε την τελευταία της διαδρομή με το έλκηθρό της, στο αγώνα του λουτζ.

Η κάμερα δείχνει τη Σουίνι να κάνει τη διαδρομή της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το έλκηθρό της κινούνταν με 100 χιλιόμετρα όταν ξέφυγε από τον έλεγχο. Η Σουίνι χτύπησε στα προστατευτικά τοιχώματα.

Δείτε την τρομοκρατική στιγμή



Στις εξέδρες, η μητέρα της, παρακολουθούσε με την αγωνία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. Κανείς δεν ήξερε τι ακριβώς είχε συμβεί και σε τι κατάσταση ήταν η 24χρονη αθλήτρια.

From NewsOK: The Latest: Emily Sweeney recovering after scary luge crash – PYEONGCHANG, South Korea (AP) — The Latest on the Pyeongchang Olympics (all times local): 3:40 p.m. American Emily Sweeney is recovering from a frightening crash that knocked h… https://t.co/qePTlDlNW6 — Mitch's Muse (@nmitch) February 14, 2018

Στα πόδια της

Όταν οι άνθρωποι της ομάδας των ΗΠΑ έτρεξαν στο σημείο όπου βρισκόταν η Έμιλι Σουίνι, με ανακούφιση είδαν την νεαρή αθλήτρια να έχει τις αισθήσεις της. Σηκώθηκε και μπορούσε να περπατήσει μόνη της αν και ήταν εμφανές πως πονούσε από την πτώση.

Emily Sweeney did flash a smile as she walked along side the track where fans greeted her with cheers. pic.twitter.com/jI5wzL0LNW — Alex Ptachick (@alexptachick) February 13, 2018

10 λεπτά μετά το ατύχημά της, περπάτησε ως τον τερματισμό, όπου της έγινε ένας πρώτος έλεγχος. Δεν είχε όμως κάποιο κάταγμα. Μόνο κάποιες μελανιές. Μεταφέρθηκε φυσικά στο νοσοκομείο του Ολυμπιακού Χωριού για να της γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Σύμφωνα με την Αμερικανική ομοσπονδία Λούτζ, η Σουίνι είχε προβλήματα και στις πίστες 8 και 9 νωρίτερα.

Witnessed Emily Sweeney’s crash at luge coming out of curve 9. A curve many sliders warned us about last year. She walked to the ambulance on her own. pic.twitter.com/sz9mdvOoJI — Sandy Hooper (@SandyHooper) February 13, 2018

Έμινι Σουίνι: Δεν μπορούσα να σταματήσω!

Η νεαρή αθλήτρια, μετά την πρώτη εξέταση στο σημείο του τερματισμού, θέλησε να περπατήσει μέχρι στη μεικτή ζώνη. Ήθελε να δείξει σε όλους πως ήταν καλά. Και έκανε δηλώσεις στο NBC, το κανάλι που έχει τα δικαιώματα μετάδοσης των Αγώνων.

«Απλά δεν μπορούσα να σταματήσω» είπε η Σουίνι και σημείωσε ότι δεν πήρε καλά τις στροφές στην πίστα. «Σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Ξέρω ότι είμαι καλύτερη απ’ αυτό αλλά συμβαίνουν αυτά», τόνισε.

Τι είναι το Λουτζ (Luge)

Στο luge (σ.σ. σημαίνει έλκηθρο στα γαλλικά), οι αθλητές κάθονται στο έλκηθρο και τραβώντας τις σταθερές λαβές στον πάγο, επιτυγχάνουν γρήγορη εκκίνηση. Πόδια, κεφάλι και σώμα πρέπει να είναι σε ευθεία ώστε να πετύχουν οι αθλητές τη μέγιστη αεροδυναμική. Οι ταχύτητες στο Λουτζ αγγίζουν τα 140 χλμ/ώρα, χάρη στον αεροδυναμικό εξοπλισμό και τους ειδικά διαμορφωμένους διαδρόμους. Το Λουτζ πρωτοεμφανίστηκε σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 1964. Τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λουτζ (FIL).

Με πληροφορίες και από CNN