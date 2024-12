Χεσούς Νάβας: Δάκρυα και νίκη για τον θρύλο της Σεβίλλης στο «αντίο» του στους οπαδούς της ομάδας

Μετά από μια σπουδαία καριέρα στη Σεβίλλη, ο Χεσούς Νάβας αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο “Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν”, με τους συμπαίκτες του να επικρατούν της Θέλτα με 1-0.

Οι φίλοι της Σεβίλλης κατέκλυσαν απόψε το “Σάντσεθ Πιθχουάν”, για να αποχαιρετήσουν έναν αληθινό θρύλο του συλλόγου. Ο Χεσούς Νάβας έδωσε το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του στο γήπεδο όπου μεγαλούργησε.

Ο Χέσους Νάβας δάκρυσε και αποθεώθηκε, τόσο πριν την έναρξη του αγώνα, όσο και όταν έγινε αλλαγή, στο 70‘ του αγώνα με τη Θέλτα. Φίλησε το γρασίδι και αποχώρησε από το γήπεδο με δάκρυα στα μάτια

Το τρίτο μέρος της αποθέωσης για τον Χεσούς Νάβας ήταν μετά το τέλος της αναμέτρησης, καθώς ο 39χρονος έζησε στιγμές μοναδικές μαζί με τους συμπαίκτες του και τον κόσμο της Σεβίλλης.

Iago Aspas and Jesús Navas. 37 and 39 years old. They’ll never be replaced. pic.twitter.com/bFgLc7T8vP

Jesus Navas Says Good bye to Sevilla fans. Icon Leader legend Warrior



He couldn’t control his emotion’s. These are the moments that Remind you football is more than a game pic.twitter.com/I1MlF4Q049