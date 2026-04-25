Χετάφε – Μπαρτσελόνα 0-2: Νίκη χωρίς Γιαμάλ και μία «ανάσα» από τον τίτλο οι Καταλανοί

Στο +11 από τη Ρεάλ Μαδρίτης η Μπαρτσελόνα με 5 αγώνες να απομένουν για το φινάλε της σεζόν
Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα πανηγυρίζουν κόντρα στη Χετάφε / REUTERS/Isabel Infantes

Η Μπαρτσελόνα είναι ασταμάτητη ακόμη και χωρίς τον Λαμίν Γιαμάλ, αφού πέρασε με διπλό, 2-0, από την έδρα της Χετάφε και βρέθηκε ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ισπανία.

Με τον Λαμίν Γιαμάλ εκτός με τραυματισμό, ήταν ο Φερμίν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Μπαρτσελόνα στο 45ο λεπτό του αγώνα με τη Χετάφε και ο Ράσφορντ σε μία φοβερή αντεπίθεση στο 74′, “καθάρισε” το ματς για τους Καταλνούς, με το δεύτερο γκολ της αναμέτρησης, που διαμόρφωσε και το τελικό σκορ.

Οι “μπλαουγκράνα” εκμεταλλεύτηκαν έτσι και τη νέα απώλεια βαθμών της Ρεάλ Μαδρίτης για να αυξήσουν τη διαφορά τους στους 11 βαθμούς, με μόλις 5 αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στην Ισπανία.

Η Χέταφε από την πλευρά της, έχασε την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από την πρώτη 5άδα της βαθμολογίας της “La Liga”.

