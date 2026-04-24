Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: Σοκ στις καθυστερήσεις για τη «Βασίλισσα» και η Μπαρτσελόνα «αγκαλιά» με τον τίτλο στην Ισπανία

Στο -8 με ματς περισσότερο από την Μπαρτσελόνα είναι πλέον η Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Εμπαπέ
Ο Εμπαπέ μετά την ισοπαλία με τη Μπέτις / REUTERS/Marcelo Del Pozo

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της Μπέτις και πλέον χρειάζεται ένα “θαύμα” για να… κλέψει τον τίτλο της “La Liga” από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Παρότι προηγήθηκε με τον Βινίσιους Τζούνιορ από το 17ο λεπτό του αγώνα και κρατούσε το προβάδισμα μέχρι και τις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Ρεάλ Μαδρίτης δέχθηκε την ισοφάριση από την Μπέτις στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με γκολ του Μπεγερίν και έχασε δύο κρίσιμους βαθμούς στη “μάχη” για το πρωτάθλημα Ισπανίας.

Με την ισοπαλία στη Σεβίλλη, η “Βασίλισσα” βρέθηκε στους 74 βαθμούς και έμεινε στο -8 από την Μπαρτσελόνα στην πρώτη θέση, έχοντας μάλιστα και ματς παραπάνω από τους πρωτοπόρους “μπλαουγκράνα”. Η Μπέτις από την άλλη πλευρά, διατηρήθηκε στην 5η θέση και σε απόσταση… ασφαλείας (+6) από την 6η Χετάφε.

