Χιούλμαντ για το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός: Έχουμε μία καλή αφετηρία, αλλά δεν έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία

Ο προπονητής της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Κάσπερ Χιούλμαντ, μίλησε σε συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής (22:00, Newsit.gr, MEGA, COSMOTE TV SPORT 2) ρεβάνς με τον Ολυμπιακό, στα playoffs της νοκ άουτ φάσης του Champions League, με στόχο μία θέση στους «16» τις κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων στον κόσμο.

Ο Κάσπερ Χιούλμαντ τόνισε ότι οι ποδοσφαιριστές του στη Μπάγερ Λεβερκούζεν δεν έχουν στο μυαλό τους το πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στο “Καραϊσκάκης”, αναφέροντας ότι θα πρέπει να παρουσιάσουν τον καλύτερό τους εαυτό, γιαα να φτάσουν στην επόμενη φάση του Champions League.

«Για εμάς είναι ένα αβαντάζ το ότι έχουμε παίξει 2 φορές με τον Ολυμπιακό. Ξέρουμε ακριβώς το τι να περιμένουμε. Θα κάνουμε το παιχνίδι μας και δεν θα σκεφτούμε το πρώτο ματς. Δεν θα έχουμε στο μυαλό μας το τι έγινε στον πρώτο αγώνα.

Θα είναι επικίνδυνο να πάρουμε το ματς αυτό κάπως ελαφρά. Έχουμε μία καλή… αφετηρία και ένα καλό πρώτο αποτέλεσμα αλλά δεν έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Θα χρειαστούμε την καλύτερη δυνατή απόδοση απέναντι σε έναν εξαιρετικό αντίπαλο. Θα προσεγγίσουμε το ματς όπως πάντα και θέλουμε την νίκη» ανέφερε ο Δανός προπονητής.