Χωρίς Κέντρικ Ναν ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να αγωνιστεί σ’ ακόμα ένα παιχνίδι χωρίς τον κορυφαίο παίκτη του, τον Κέντρικ Ναν.

Ο Κέντρικ Ναν δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του στην αριστερή ποδοκνημική και δεν ακολούθησε την αποστολή του Παναθηναϊκού για το Ισραήλ, όπου την Πέμπτη (22/1/2026) η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ δεν έχει αγωνιστεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με τον Εργκίν Αταμάν να μην τον έχει στη διάθεσή του από την αναμέτρηση κόντρα στην Μπάγερν.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος αναμένεται να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής και κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ μένει να φανεί αν σ’ αυτό το παιχνίδι θα ενεργοποιηθεί ο Τι Τζέι Σορτς.