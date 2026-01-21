Συμβαίνει τώρα:
Χωρίς Κέντρικ Ναν ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Για τρίτο σερί παιχνίδι στην Euroleague θα στερηθούν οι πράσινοι τις υπηρεσίες του Αμερικανού γκαρντ
Ο Κέντρικ Ναν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού
Ο Κέντρικ Ναν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να αγωνιστεί σ’ ακόμα ένα παιχνίδι χωρίς τον κορυφαίο παίκτη του, τον Κέντρικ Ναν.

Ο Κέντρικ Ναν δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του στην αριστερή ποδοκνημική και δεν ακολούθησε την αποστολή του Παναθηναϊκού για το Ισραήλ, όπου την Πέμπτη (22/1/2026) η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ δεν έχει αγωνιστεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με τον Εργκίν Αταμάν να μην τον έχει στη διάθεσή του από την αναμέτρηση κόντρα στην Μπάγερν.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος αναμένεται να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής και κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ μένει να φανεί αν σ’ αυτό το παιχνίδι θα ενεργοποιηθεί ο Τι Τζέι Σορτς.

