Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Δώσαμε 10 ημέρες αποχής στον Ντάνιελ Ποντένσε»

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στην 23η αγωνιστική της Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην υπολογίζει στον Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού εξήγησε σε δηλώσεις του στη Nova, ότι ο Ντάνιελ Ποντένσε χρειαζόταν κάποιες ημέρες αποφόρτισης, αλλά εξέφρασε την ελπίδα ότι θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στις 8 Μαρτίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

Για την Ευρώπη: ​To Champions League ολοκληρώθηκε για εμάς, όπως και το Κύπελλο Ελλάδας, οπότε συγκεντρωνόμαστε απόλυτα στο Πρωτάθλημα. Παίζουμε με τον Πανσερραϊκό, που τον βλέπουμε στην τελευταία θέση, αλλά είμαστε σίγουροι πως θα είναι ένα δύσκολο ματς, καθώς πρόκειται για μία ομάδα που σε κάθε ματς είναι υποχρεωμένη να μαζεύει βαθμούς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να κάνουμε καλό παιχνίδι, με την κατάλληλη νοοτροπία, τώρα που αγωνιζόμαστε μόνο σε μια διοργάνωση. Αν παίξουμε καλά, είναι σίγουρο πως μπορούμε να κερδίσουμε.

Για την κατάσταση των παικτών και τον Ποντένσε: Ο Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμος, καθώς λόγω των ενοχλήσεων που ένιωσε, του δώσαμε 10 μέρες αποχής, για να επιστρέψει όπως πρέπει. Ελπίζουμε πως θα είναι έτοιμος με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα προπονήθηκε την Πέμπτη και η αλήθεια είναι πως θα ήθελα να είναι καλύτερη η προπόνηση, το ματς θα το προετοιμάσουμε στην προπόνηση του Σαββάτου.

Για το πόσο διαφορετικό Ολυμπιακό θα δει πλέον ο κόσμος: Θεωρητικά είναι καλό, καθώς προετοιμάζεις καλύτερα ένα ματς και δεν αντιμετωπίζεις προβλήματα φυσικής κατάστασης και τραυματισμών. Πολλές φορές βέβαια όταν παίζεις περισσότερα παιχνίδια, έχεις μεγαλύτερο κίνητρο, στις μεγάλες ομάδες αρέσει να έχουν πολλά παιχνίδια και διαφορετικές υποχρεώσεις, λιγότερες προπονήσεις και περισσότερα ματς. Επομένως μένει να δούμε αν θα προσαρμοστούμε σε αυτή την πραγματικότητα. Μένει λίγος χρόνος και λίγα παιχνίδια μέχρι το τέλος, πρέπει να συγκεντρωθούμε όλοι στην προετοιμασία κάθε ματς. Θεωρητικά είναι καλό, ας το δούμε και στην πράξη!

Για το ότι όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό εκείνος βρισκόταν στο Νο 43 της κατάταξης της UEFA και πιθανότατα η επόμενη σεζόν θα τον βρει στο 27 ή στο 28 και πόσο περήφανο τον κάνει αυτό: Απ’ την πρώτη στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα, είπα πως πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για να ανέβει το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό λοιπόν εξαρτάται από οποιονδήποτε δουλεύει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας, το status, τους ποδοσφαιριστές, λίγο πολύ όλα να βελτιωθούν. Ό,τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας για να ανέβει επίπεδο το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι καλό και νιώθω πολύ χαρούμενος που ο Ολυμπιακός, προσπέρασε τόσες θέσεις τα τελευταία 2 χρόνια!