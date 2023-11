Σάλος στη Νότια Κορέα με την είδηση της προσωρινής σύλληψη του πρώην επιθετικού του Ολυμπιακού, Χουάνγκ Ουί Τζο, στα πλαίσια της διερεύνησης καταγγελίας -από σύντροφό του- για βιντεοσκόπηση ερωτικής τους συνεύρεσης, χωρίς την άδειά της. Τι ισχυρίζεται ο διεθνής ποδοσφαιριστής.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Χουάνγκ Ουί Τζο συνελήφθη στις 18 Νοεμβρίου από την Μητροπολιτική αστυνομία της Σεούλ και ανακρίθηκε μετά από καταγγελία συντρόφου του, για βιντεοσκόπηση σεξουαλικής τους επαφής χωρίς να το γνωρίζει. Ο 31χρονος επιθετικός -με σύντομο πέρασμα από τον Ολυμπιακό- αγωνίζεται πλέον στη Νόριτς, με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα από την Ασία, τον περασμένο Ιούνιο, μια κοπέλα κατηγόρησε μέσω Instagram τον πρώην μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού, για την βιντεοσκόπηση σεξουαλικών επαφών του με διάφορες γυναίκες, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Οι αναρτήσεις που έγιναν περιελάμβαναν βίντεο και εικόνες από οικείες σκηνές μεταξύ Χουάνγκ και πολλών γυναικών.

Ο Χουάνγκ από την πλευρά του είχε καταθέσει μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση και εκβιασμό. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Χουάνγκ, το κινητό του 31χρονου ποδοσφαιριστή κλάπηκε ενώ έπαιζε στον Ολυμπιακό. Το άτομο αυτό φέρεται να έστελνε μηνύματα στον Ασιάτη παίκτη μέσω Instagram από τον Μάιο, απειλώντας να δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες και τα βίντεο.

Τελικά, όμως ο 31χρονος ποδοσφαιριστής συνελήφθη για να καταθέσει ως ύποπτος για την κατηγορία διαρροής παράνομου ερωτικού βίντεο. Ο Χουάνγκ βρισκόταν στην αποστολή της Ν. Κορέας και μετά την ανάκριση αναχώρησε για την Κίνα, για το δεύτερο παιχνίδι του δεύτερου γύρου του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος.

