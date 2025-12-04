Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Ήρθε και μας έσωσε ο Φαρίντ»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού στη Media Day για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια στο Telekom Center για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια και ψάχνει την πέμπτη σερί νίκη του στην Euroleague που θα τον διατηρήσει στην κορυφή της κατάταξης.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι, στάθηκε στον Κένεθ Φαρίντ, αποθεώνοντας τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος ήρθε και άλλαξε όλη την εικόνα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Όσα δήλωσε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Για τη Βαλένθια: «Παίρνουν πολύ καλές αποφάσεις. Καλή ομάδα, καλός προπονητής, καλοί παίκτες. Παίζουν επιθετικά. Θα είναι πολύ δυνατό παιχνίδι. Νομίζω ότι εδώ με τους οπαδούς θα είναι καλό παιχνίδι».

Για την διακοπή: «Δεν είμαι πολύ μεγάλος οπαδός των παραθύρων. Αλλά είμαστε επαγγελματίες. Πρέπει να επιστρέψουμε σε φόρμα. Η Euroleague δεν σταματά, δεν περιμένει κανέναν».

Για τον Φαρίντ: «Ήρθε και μας έσωσε, έδωσε ενέργεια. Τον γνώρισα αρκετά χρόνια πριν στο NBA και ήταν ίδιος. Είναι δουλευταράς. Εγώ ήμουν rookie, ακόμη κι αν δεν μιλούσα αγγλικά, μού έδειξε τον δρόμο. Απολαμβάνω την εμπειρία δίπλα του, κάθε ημέρα».

Για το αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο στα ελληνικά: «Ξέρω πολλές κακές λέξεις στα ελληνικά. Στο τέλος της χρονιάς θα κάνω μία συνέντευξη στα ελληνικά. Είναι καταπληκτικοί. Το να παίζεις εδώ είναι δύσκολο για κάθε ομάδα. Στην έδρα μας με τους οπαδούς θα έχουμε καλό παιχνίδι».