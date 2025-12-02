Χρήστος Μουζακίτης: Ποιους νίκησε για το βραβείο του Golden Boy Web – Άφησε πίσω παίκτες αξίας 623 εκατομμυρίων ευρώ

Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τον 19χρονο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να έχει “τρελάνει” τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου με τις εμφανίσεις του.

Από το βράδυ της Δευτέρας (1/12/2025), ο Χρήστος Μουζακίτης είναι κάτοχος του βραβείου Golden Boy Web. Σε μία λαμπερή εκδήλωση που έγινε στο Museo Nazionale dell’Automobile στο Τορίνο, ο μέσος του Ολυμπιακού έγραψε ιστορία, όντας ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που διακρίνεται σ’ αυτή την ψηφοφορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ψηφοφορία διενεργείται από την ηλεκτρονική σελίδα της tuttosport, με τον Χρήστο Μουζακίτη να παίρνει 473.000 ψήφους στα τέσσερα στάδια, περσινό νικητή, τον Τούρκο παίκτη της Γιουβέντους, Κενάν Γιλντίζ (σχεδόν 386.000 ψήφους), αλλά και άλλους παίκτες παγκόσμιας κλάσης, όπως Αρντά Γκιουλέρ, ο Ντεζιρέ Ντουέ και ο Λαμίν Γιαμάλ.

Σύμφωνα με το transfermarkt, ο Μουζακίτης έχει χρηματιστηριακή αξία 15.000.000 ευρώ, με τον διεθνή Έλληνα μέσο να αφήνει πίσω του παίκτες που κοστίζουν συνολικά 623 εκατομμύρια ευρώ (πρόκειται για τους παίκτες που τερμάτισαν στην πρώτη δεκάδα).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους κοστολογείται στα 75.000.000 ευρώ, ο Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης στα 60.000.000 ευρώ, ο Μπέλινγκχαμ της Ντόρτμουντ στα 30.000.000 ευρώ, ο Ντεσιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν στα 90.000.000 ευρώ και ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα στα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Να σημειωθεί ότι στην ψηφοφορία βρέθηκε ακόμα ο Μπάμπης Κωστούλας που κατέκτησε την 7η θέση, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας που έμεινε εκτός πρώτης δεκάδας.

Η τελική κατάταξη και η χρηματιστηριακή αξία των παικτών

1. Χρήστος Μουζακίτης – 472.913 (Χρηματιστηριακή αξία 15 εκατομμύρια ευρώ_

2. Κενάν Γιλντίζ – 385.850 (Χρηματιστηριακή αξία 75 εκατομμύρια ευρώ)

3. Γιαν Κάρλο Σίμιτς – 159.143 (Χρηματιστηριακή αξία 8 εκατομμύρια ευρώ)

4. Αρντά Γκιουλέρ – 114.170 (Χρηματιστηριακή αξία 60 εκατομμύρια ευρώ)

5. Ντεζιρέ Ντουέ – 21.572 (Χρηματιστηριακή αξία 90 εκατομμύρια ευρώ)

6. Λαμίν Γιαμάλ – 7.161 (Χρηματιστηριακή αξία 200 εκατομμύρια ευρώ)

7. Μπάμπης Κωστούλας – 5.968 (Χρηματιστηριακή αξία 25 εκατομμύρια ευρώ)

8. Λένι Γιορό – 5.163 (Χρηματιστηριακή αξία 55 εκατομμύρια ευρώ)

9. Πάου Κουμπαρσί – 4.654 (Χρηματιστηριακή αξία 80 εκατομμύρια ευρώ)

10. Τζομπ Μπέλινγκχαμ – 3.752 (Χρηματιστηριακή αξία 30 εκατομμύρια ευρώ)

Μουζακίτης: «Δεν ξέρω ποιο είναι το ταβάνι μου»

Μετά τη βράβευσή του, ο Χρήστος Μουζακίτης τόνισε ότι θα κοιμάται με αυτό το βραβείο για τις επόμενες μέρες, ενώ εξήγησε ότι δεν γνωρίζει ποιο είναι το ταβάνι του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Golden Boy Awards (@goldenboyawards)

«Μιλάμε γι’ απίστευτη στιγμή. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Ευχαριστώ όσους με ψήφισαν όποιον με στηρίζει. Δεν ξέρω πότε θα φύγει από τα χέρια μου και πότε θα φύγει από το κρεβάτι μου. Είναι το βραβείο που θα κοιμάμαι σίγουρα μαζί του τις επόμενες μέρες. Δεν μπορώ να διευκρινίσω το ταβάνι μου, εύχομαι να είναι πολύ μεγαλύτερα πράγματα κι εξαρτάται αποκλειστικά από μένα», τόνισε ο μέσος του Ολυμπιακού.