Χρυσή Μπάλα: Η Ρεάλ Μαδρίτης μποϊκοτάρει και φέτος τη βράβευση των κορυφαίων

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα στείλει αντιπροσωπεία στην τελετή απονομής της “Χρυσής Μπάλας”, απόψε (22.09.2025, 22:00) στο “Théâtre du Châtelet” στο Παρίσι.

Οι ιθύνοντες τη Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισαν να μην ρίξουν… νερό στο κρασί τους και να απέχουν και φέτος από το gala, συνεχίζοντας έτσι το μποϊκοτάρισμα στη “Χρυσή Μπάλα” που ξεκίνησαν την περασμένη χρονιά, μετά την “ήττα” του Βινίσιους -που τερμάτισε δεύτερος στην ψηφοφορία- από τον Ρόδρι της Μάντσεστερ Σίτι (σ.σ. Οι “μερένγκες” θεώρησαν ότι αδικήθηκαν).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σύλλογος, ωστόσο, επιτρέπει στους παίκτες του να παραστούν ατομικά, εφόσον το επιθυμούν. Ωστόσο, κανείς από την ομάδα ανδρών δεν θα ταξιδέψει, κατόπιν αιτήματος του προπονητή της, Τσάμπι Αλόνσο, μιας και η Ρεάλ Μαδρίτης αγωνίζεται την Τρίτη (23.09.2025) εκτός έδρας με τη Λεβάντε για την La Liga.

Θυμίζουμε πως οι Κιλιάν Εμπαπέ, Βινίσιους Ζούνιορ και Τζουντ Μπέκινγκχαμ βρίσκονται μεταξύ των υποψηφίων για την κατάκτηση της “Χρυσής Μπάλας”, ενώ οι Ντιν Χάουσεν και Τιμπό Κουρτουά είναι υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή U21 και του καλύτερου τερματοφύλακα, αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά το γυναικείο ποδοσφαιρικό τμήμα, η Κάρολαιν Βέιρ είναι υποψήφια τη “Χρυσή Μπάλα”, ενώ η Λίντα Καϊσέδο για το βραβείο της καλύτερης νεαρής παίκτριας κάτω των 21 ετών.