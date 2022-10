Ο Κριστιάνο Ρονάλντο περιορίστηκε στην 20η θέση της κατάταξης για τη “Χρυσή Μπάλα“, η οποία θα απονεμηθεί απόψε (17/10) στο γκαλά που είναι προγραμματισμένο (21:30) στο θέατρο Σατελέ στο Παρίσι.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει σηκώσει τη “Χρυσή Μπάλα” πέντε φορές το παρελθόν (2008,2013,2014,2016 και 2017), κατέλαβε την 20η θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα social media του france football για τη «Χρυσή Μπάλα» (Balon d’ or) έξι παίκτες βρίσκονται στην 25η θέση:

Ντάργουιν Νούνιες (Λίβερπουλ/Μπενφίκα), Νκουνκού (Λειψία), Ζοάο Κανσέλο (Μάντσεστερ Σίτι), Τζόσουα Κίμιχ (Μπάγερν), Μάικ Μενιάν (Μίλαν) και Αντόνιο Ρούντιγκερ (Ρεάλ Μαδρίτης).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην 22η θέση είναι τρεις παίκτες: Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ (Λίβερπουλ), Φιλ Φόντεν και Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι), 21ος είναι ο Χάρι Κέιν (Τότεναμ), 20ος ο Κριστιάνο Ρονάλντο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ/Γιουβέντους), τρεις παίκτες είναι στην 17η θέση, οι Ντούσαν Βλάχοβιτς (Γιουβέντους/ Φιορεντίνα), Λουίς Ντίας (Λίβερπουλ) και Καζεμίρο (Μάντσεστερ Γιουνάιετεντ/ Ρεάλ Μαδρίτης), ο Βιρτζίλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ) είναι 16ος.

Ranked at the 20th place for the 2022 Ballon d’Or! @Cristiano@ManUtd#ballondor pic.twitter.com/omidUm8DQO