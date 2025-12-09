Ύμνοι από Αταμάν για Σενγκούν: «Είναι ο καλύτερος ψηλός πασέρ στον κόσμο, είναι καλύτερος από τον Γιόκιτς»

Την άποψη ότι ο Άλπερεν Σενγκούν είναι καλύτερος πασέρ από τον Νίκολα Γιόκιτς εξέφρασε σε συνέντευξή του στους EURO Insiders ο προπονητής του Παναθηναϊκού και της εθνικής Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν.

Ο Εργκίν Αταμάν εξήγησε γιατί έχει αυτή την άποψη για τον Εργκίν Σενγκούν, αποθεώνοντας τον 23χρονο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς που έχει 4.2 ασίστ μέσο όρο καριέρας στο NBA και φέτος μετράει 7.1 τελικές πάσες ανά αγώνα.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

“Ήταν All-Star πέρυσι, αλλά δεν ήρθε στην Εθνική με αυτόν τον αέρα. Ήταν ίσος με όλους. Αν ο σταρ σου έχει συμπεριφορά σταρ, δεν είναι καλό για την ομάδα, κάνει τα πράγματα δύσκολα. Πρέπει να έχεις φιλικό περιβάλλον στα αποδυτήρια.

Τεχνικά, ο Σενγκούν είναι στο λόου ποστ πολύ καλός, αλλά είναι ο καλύτερος σέντερ στον κόσμο στην ικανότητα στην πάσα. Για εμένα, είναι καλύτερος από τον Γιόκιτς. Είναι 22-23, θα γίνει καλύτερος. Είναι εκπληκτικός πασέρ, μπορείς να την χρησιμοποιήσεις ως πλέι μέικερ. Είναι αδύνατο να τον αντιμετωπίσεις στο ένας εναντίον ενός, είναι σκόρερ, είναι ριμπάουντερ και θα δείτε ότι φέτος θα έχει 3-4 triple-doubles στο NBA. Ούτως ή άλλως εκεί είναι πιο εύκολο επειδή δεν τους αρέσει να παίζουν άμυνα.

Σε αυτή την Εθνική, όλοι σέβονται τον διπλανό τους. Όλοι σέβονται τον προπονητή, έχω δουλέψει με πολλούς παίκτες, με τον Λάρκιν, με τον Όσμαν, με τον Σενγκούν. Πάντα κοιτούν την καριέρα του προπονητή, ξέρουν τα αποτελέσματά μου στην πιο σημαντική διοργάνωση της Ευρώπης. Με σέβονται και τους σέβομαι κι εγώ, είναι όλοι ίδιοι για εμένα”.