Υπάλληλος της Τσέλσι καταχράστηκε 240.000 ευρώ από τα ταμεία της 

Μία πρώην υπάλληλος της Τσέλσι, η Κλερ Γουόλς, περιμένει πλέον την καταδίκη της για υπεξαίρεση 208.521,65 λιρών (σχεδόν 240.000 ευρώ) από τα ταμεία της βρετανικής ομάδας, στο διάστημα από τον Ιούνιο του 20219 έως τον Οκτώβριο του 2023.

Σύμφωνα με την «Telegraph», η Κλερ Γουόλς εμφανίστηκε στο δικαστήριο και παραδέχθηκε την ενοχή της στην υπόθεση που “άνοιξε” το 2022 η Τσέλσι και περιμένει πλέον τη δίκη για το αδίκημά της.

Η Βρετανίδα ήταν για χρόνια υπάλληλος στην αγγλική ομάδα και το 2020 πήρε προαγωγή στο οικονομικό τμήμα της ομάδας, αλλά τρία χρόνια αργότερα έγινε αντιληπτό ότι είχε καταχραστεί το ποσό των 240.000 ευρώ.