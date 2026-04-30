«Υπόκλιση» σε Μάριο Ηλιόπουλο για προσφορά σε ομάδα της Βοιωτίας

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, στήριξε οικονομικά τον Πανγεωργικό και η ομάδα της Βοιωτίας ευχαρίστησε δημόσια τον “ισχυρό άνδρα” της Ένωσης για την προσφορά του.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος φρόντισε να εξοπλιστεί ο Πανγεωργικός με αθλητικό υλικό για τους ποδοσφαιριστές του και έτσι, υπήρξε ανάρτηση από την ομάδα της Βοιωτίας με αποθέωση στον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση του Πανγεωργικού

Σε εποχές δύσκολες, όπου το ποδόσφαιρο και γενικότερα ο αθλητισμός, έχουν μπει από πολλούς σε δεύτερη μοίρα, υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει μέλλον, χωρίς αυτά.

Ο αθλητισμός γίνεται υγίης, όταν υπάρχει κατανόηση, συνεργασία, στήριξη και αλληλοσεβασμός. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά για αυτά τα αγαθά, που μόνο μπροστά μπορούν να πάνε, τόσο τον αθλητισμό, όσο και την χώρα μας γενικότερα.

Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ και επιτυχημένος επιχειρηματίας, που εμπράκτως στηρίζει τον αθλητισμό καθημερινά.

Ευχαριστούμε, λοιπόν, θερμά, τον κύριο Ηλιόπουλο και την AEK FC / ΠΑΕ ΑΕΚ , για την στήριξη και την μεγάλη προσφορά τους σε αθλητικό υλικό στην ομάδα μας!!!