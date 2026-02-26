Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός ανάλυση: Τα λάθη σε κρίσιμα σημεία, ο ηγέτης Φουρνιέ και η αποκαρδιωτική εμφάνιση των Γουόκαπ και Πίτερς

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι στο Κάουνας, προηγήθηκε και με +11 (51-62) στις αρχές της τέταρτης περιόδου, σε μια βραδιά που έπαιζε χωρίς τον σούπερ σταρ του Σάσα Βεζένκοφ και τον βασικό σέντερ του Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά μετά από δύο παρατάσεις και 50 λεπτά αγώνα έφυγε ηττημένος από την έδρα της Ζαλγκίρις.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 99-94 από τη Ζαλγκίρις, υποχώρησε στο 18-10 και δεν μπόρεσε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ.

Η αναμέτρηση στο Κάουνας έχει δύο αναγνώσεις. Αυτή των ανθρώπων που βλέπουν μισογεμάτο το ποτήρι και είδαν τον Ολυμπιακό να αγγίζει ένα σπουδαίο διπλό χωρίς τους δύο καλύτερους παίκτες του, αλλά και αυτή των φίλων των Πειραιωτών που είδαν την ομάδα τους να φτάνει κοντά στη νίκη, αλλά να τα κάνει για ακόμα μία φορά λάθος στο φινάλε.

Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, μιας και ο Ολυμπιακός είναι τελείως διαφορετική ομάδα με τον Βεζένκοφ και τον Μιλουτίνοφ στο ρόστερ του. Ωστόσο, έχοντας ένα πληρέστατο ρόστερ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διεκδίκησε τις πιθανότητές της στο Κάουνας, κυριάρχησε, μάλιστα, στο παρκέ στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά στο φινάλε δεν είχε καθαρό μυαλό.

“Σπατάλησε” όλες τις ευκαιρίες του

Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να “καθαρίσει” το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια. Προηγήθηκε με 9 πόντους στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, ωστόσο στην τέταρτη περίοδο δεν είχε ψυχραιμία, ούτε το μεγάλο σουτ, παρότι ξέφυγε και με διψήφια διαφορά (51-62 στο 31′).

Οι Πειραιώτες κατάφεραν να δεχθούν σερί 10-0 μέσα σε 2 λεπτά, με τους Λιθουανούς να μειώνουν σε 61-62. Στη συνέχεια, παρότι ξέφυγαν και πάλι με 63-69, δέχθηκαν σερί 6-0 μέσα σ’ ένα λεπτό, την ώρα που ο Φουρνιέ, παρότι κρατούσε μόνος του τον Ολυμπιακό, έκανε και αρκετά λάθη στην επίθεση.

Στις δύο παρατάσεις, ο Ολυμπιακός δεν είχε το μεγάλο σουτ, σε αντίθεση με τη Ζαλγκίρις και κυρίως τον Γκος που έβαλε όλα τα κρίσιμα τρίποντα.

Ξεχώρισαν Φουρνιέ και Ταϊρίκ Τζόουνς

Οι δύο παίκτες που βγήκαν μπροστά και κάλυψαν τις απουσίες των Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ήταν οι Φουρνιέ και Τζόουνς.

Ο Γάλλος γκαρντ ήταν όλος ο Ολυμπιακός στα κρίσιμα, σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας με τους Πειραιώτες τόσο σε πόντους (32) όσο και σε ριμπάουντ (9). Δεν κατάφερε να αποφύγει, όμως, τα λάθη, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 6.

Από την πλευρά του, ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν απολαυστικός κάτω από τα καλάθια, κάνοντας τα πάντα στο παρκέ. Είχε 14 πόντους με 5/6 δίποντα και 4/5 βολές, κατέβασε 7 ριμπάουντ, ενώ θύμισε κάτι από Μουστάφα Φαλ, μοιράζοντας 6 ασίστ!

Ο Αμερικανός σέντερ έχει προσαρμοστεί στα “θέλω” του Γιώργου Μπαρτζώκα, αποδεικνύοντας ότι μπορεί και να σταθεί σαν πρώτος ψηλός στον Ολυμπιακό.

Οι αγνώριστοι Γουόκαπ και Πίτερς

Αρνητικοί πρωταγωνιστές για τον Ολυμπιακό ήταν ο Τόμας Γουόκαπ και ο Άλεκ Πίτερς.

Ο Τεξανός γκαρντ ήταν αρνητικός στο Κάουνας. Δεν μπόρεσε να προσφέρει στο σκορ που έτσι κι αλλιώς δεν είναι το δυνατό του σημείο, δεν είχε, όμως, ούτε ιδιαίτερα καλή δημιουργία, ενώ παραδόξως δεν αμύνθηκε σωστά, φορτώθηκε με φάουλ και έχασε ένα λέι απ που δεν χάνεται σε κρίσιμο σημείο του αγώνα.

Από την πλευρά του, ο Πίτερς ήταν αποκαρδιωτικός. Αντί να βγει μπροστά και να εκμεταλλευτεί τον μπόλικο χρόνο που θα έπαιρνε λόγω της απουσίας του Βεζένκοφ, ο Αμερικανός φόργουορντ τα έκανε… θάλασσα.

Τα… έσπασε κυριολεκτικά από την περιφέρεια με 0/5 τρίποντα (!), ενώ ουσιαστικά δεν πρόσφερε κάτι στην επίθεση με μόλις 4 πόντους. Κατάφερε να μαζέψει 5 ριμπάουντ, αλλά η γενικότερη εικόνα του ήταν κάκιστη, γι’ αυτό ολοκλήρωσε το παιχνίδι με -2 στην αξιολόγηση.