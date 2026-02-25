Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94: Ηττήθηκε μετά από θρίλερ δύο παρατάσεων

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε χωρίς τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στο Κάουνας κι έχοντας κακή ψυχολογία μετά τον χαμένο τελικό στο Κύπελλο Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο τα έδωσε… όλα και τελικά “λύγισε” στη δεύτερη παράταση με 99-94 από τη Ζαλγκίρις σε αγώνα θρίλερ για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά σ’ ένα σπουδαίο διπλό στο Κάουνας, ωστόσο η Ζαλγκίρις κατάφερε να πάρει τον αγώνα με κορυφαίους τους δύο πρώην παίκτες των Πειραιωτών, Γουίλιαμς Γκος και Μόουζες Ράιτ, αλλά και τον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Οι Πειραιώτες ηττήθηκαν στη δεύτερη παράταση, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να βλέπει πείσμα και θέληση για τη νίκη, όχι όμως και καθαρό μυαλό που θα βοηθούσε για το αποτέλεσμα στο τέλος.

Στο 18-10 υποχώρησαν οι ερυθρόλευκοι (11-3 εντός και 7-7 εκτός έδρας), στο 17-12 ανέβηκαν οι Λιθουανοί (10-4 εντός και 7-8 εκτός έδρας) που συνεχίζουν να ονειρεύονται την εξάδα και την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague.

Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σημείωσε νέο ρεκόρ καριέρας με τους Πειραιώτες με 32 πόντους. 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ είχε ο τρομερός Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος “χτύπησε” στο φινάλε και δεν έπαιξε στις παρατάσεις.

Σκιά του εαυτού ο Πίτερς, ο οποίος δεν εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο που πήρε λόγω της απουσίας του Βεζένκοφ, έχοντας 4 πόντους με 0/5 τρίποντα και -2 στην αξιολόγηση.

Από πλευράς νικητών, ξεχώρισε η τριάδα Φρανσίσκο, Γκος και Ράιτ. Ο πρώτος είχε 23 πόντους και 7 ασίστ, ο δεύτερος 23 πόντους, ενώ ο τρίτος 14 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Γκος και Ράιτ ήταν αυτοί που πλήγωσαν στο φινάλε την πρώην ομάδα τους, ο Αμερικανός γκαρντ με μεγάλα καλάθια στην επίθεση και ο Αμερικανός σέντερ με τις άμυνες του κάτω από το καλάθι.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-18, 37-39, 51-60, 73-73 (κ.α.), 99-94.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 23 (5/10 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φρανσίσκο 23 (2/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 7/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ράιτ 14 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/6 βολές, 13 ριμπάουντ), Μπραζντέικις 7, Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 10 (4/8 δίποντα), Λο 15 (2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σλίβα, Μπιρούτις 4, Μπουτκέβιτσους, Ουλάνοβας 2.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (1/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νιλικίνα 3 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουόρντ 9 (4/7 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 16 (6/14 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Πίτερς 4 (2/6 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Τζόσεφ, Χολ 8 (3/4 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΜακΚίσικ 3 (1/6 σουτ), Τζόουνς 14 (5/6 δίποντα, 4/5 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Φουρνιέ 32 (5/12 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 7/8 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη).

Τα ομαδικά στατιστικά της Ζαλγκίρις: 23/44 δίποντα, 12/30 τρίποντα, 17/27 βολές, 42 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 13 επιθετικά), 18 ασίστ, 9 κλεψίματα, 8 μπλοκ, 13 λάθη, 18 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 26/58 δίποντα, 9/30 τρίποντα, 15/18 βολές, 52 ριμπάουντ (32 αμυντικά – 20 επιθετικά), 24 ασίστ, 7 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 14 λάθη, 28 φάουλ.