Ο τερματοφύλακας του Αμβούργου, Ντάνιελ Φερνάντες έβαλε ένα αδιανόητο αυτογκόλ στο παιχνίδι με τη Ζανκτ Πάουλι για την Bundesliga 2.

Με τη Ζανκτ Πάουλι να προηγείται ήδη με 1-0 του Αμβούργου, οι παίκτες των φιλοξενούμενων έπαιξαν με τη… φωτιά στην άμυνά τους και μπροστά από την εστία του Φερνάντες, ο οποίος υπέπεσε όμως και στο πιο μεγάλο λάθος στη φάση.

Στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα εκατοστά μακριά από την εστία του και με το χορτάρι να μην τον βοηθάει, κλώτσησε άτσαλα και πέτυχε ένα απίστευτο αυτογκόλ, το οποίο και έχει γίνει φυσικά viral σε όλη την Ευρώπη.

Look at this goal in the St Pauli game 😭😭😭 pic.twitter.com/IacniKxFIS